Ailen Bechara celebró la vuelta del calor con una microbikini animal print furor para la pileta

Ailén Bechara volvió a marcar tendencia al lucir una microbikini de estampado animal print. Siempre atenta a la vanguardia en moda y estilo, la modelo eligió este traje de baño para compartir en sus redes sociales una publicación que sorprendió a sus fans. Con más de dos millones y medio de seguidores en Instagram, sabe cómo captar la atención y esta vez no fue la excepción.

El traje de baño que eligió la modelo incluyó un corpiño de estilo strapless que contó con una arandela metálica plateada que une ambas piezas. Para la parte inferior optó por una bombacha de tiro alto y estilo colaless . Este detalle vintage se complementa con un pequeño cinturón del mismo tejido y una arandela plateada a juego. Para el peinado, Ailén optó por una cola de caballo alta, acompañada de aros tipo argolla XXL en plata, resaltando la temática moderna y chic de su look.

Ailén Bechara microbikini Instagram

En cuanto al maquillaje, la modelo prefirió un estilo sencillo pero impactante, con máscara de pestañas en negro para un efecto arqueado y tupido, delineado negro intenso, un suave rubor rosa en las mejillas y un labial nude mate. Esta elección de complementa perfectamente su look de verano, destacando aspectos naturales. Con esta publicación, Ailén Bechara demuestra una vez más su capacidad de marcar tendencia y su atención a las modas del momento.

Ailén Bechara microbikini Instagram

Rosina Beltrán, de Gran Hermano, se lució con una microbikini naranja perfecta para el verano

Rosina Beltrán sorprendió a sus fans con un look en donde dejó ver su microbikini naranja. En su cuenta de Instagram compartió un recuerdo del outfit que eligió para pasar una tarde en la playa. La participante de Gran Hermano eligió un conjunto que se posiciona como una de las tendencias de la próxima temporada. Nuevamente la personal trainer uruguaya muestra su estilo y recibe elogios por parte de sus seguidores.

Antes de su ingreso a Gran Hermano, la modelo uruguaya ya era una fanática de la moda en sus redes, compartiendo con frecuencia fotos y videos de sus variados looks. La microbikini, una de sus prendas favoritas, fue la protagonista de su última publicación en Instagram. La influencer optó por un diseño de dos piezas en un llamativo tono naranja. El conjunto se compone de un corpiño con molde triangular con tiras para anudar detrás del cuello, y una bombacha colaless de tiro alto, marcando una tendencia clara para esta temporada.

Rosina Beltran microbikini naranja Instagram

La publicación en Instagram, donde Rosina Beltrán lució el traje de baño con el pelo suelto y un maquillaje discreto, recibió miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus fans. Sus seguidores elogiaron su look y empiezan a mostrar su preferencia por quien se encuentra en la casa del famoso reality. De esta manera demuestra su impacto no sólo en la moda sino también en la popularidad que está ganando y que será importante para su desarrollo en el programa.