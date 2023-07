Con microbikinis de todo tipo, Ailén Bechara disfrutó del calor de Ibiza para mostrar la moda del verano

En una de las fotos, la influencer apareció luciendo una microbikini en tono borravino a orillas del mar . El conjunto consistió de un corpiño simple con moldería triangular , mientras que para la bombacha eligió un modelo diminuto, colales s y con tiras ajustables a los costados de la cadera. A su look le sumó unos anteojos de sol cuadrados de vidrio superopaco y marco metálico plateado, junto con un pañuelo estampado en turquesa y fucsia.

Ailén Bechara Microbikini Instagram

Otra de sus apuestas fue el clásico total black, una tendencia veraniega que marcó tendencia en la temporada. Se mostró de espaldas con un traje de baño negro azabache de dos piezas. Su outfit contó además con una blusa off white con encaje y transparencias. Para complementar su look, eligió un sombrero de mimbre en tono marrón claro y unos lentes de sol.

Ailén Bechara Microbikini negra Instagram

Un outfit color pastel no podía faltar. La influencer lució una microbikini con estampado psicodélico en tonos neón como rosa, verde, naranja y blanco. El corpiño que eligió contó con una moldería triangular, además optó por una bombacha colaless tiro alta y con tiras de ajuste a ambos lados de la cadera. Para terminar su look de verano eligió unos lentes de sol superopacos con marco XXL en beige y un peinado con una cola de caballo alta y tirante.

Ailén Bechara Microbikini Instagram

Finalmente, la influencer sorprendió con un look original y audaz: un corpiño de microbikini confeccionado en denim celeste claro, con tiras entrecruzadas en la zona del abdomen y con un molde triangular. Este look lo combinó con un pantalón estilo babucha en off white y unos lentes de sol con marcos blancos firmados por Chanel con detalles en negro.

Ailén Bechara Microbikini Instagram

La China Suárez anticipó sus vacaciones con una microbikini que marca tendencia

La China Suárez compartió un video bailando en microbikini en su perfil de TikTok. En la publicación, respondió a quienes la criticaron por su físico: la actriz se defendió después de recibir comentarios negativos acerca de su delgadez, y no dudó en apuntar contra aquellos que opinan sobre los cuerpos ajenos.

La cantante lució en una playa paradisíaca un traje de baño de dos piezas en color negro con detalles a la moda. El diseño presentó una tira que cruzó su torso debajo del corpiño y apliques metálicos en tono oro en los laterales de la bombacha.

china suarez microbikini negra Instagram

“Cuenta regresiva para las vacaciones", escribió la China en el texto del video. La artista expresó su entusiasmo por disfrutar nuevamente de unos días de relajación. Aunque muchos elogiaron su look en los comentarios, algunos la criticaron. Como respuesta a estas opiniones negativas sobre su cuerpo, la actriz respondió: "Hay que ser ignorante e imbécil para opinar del cuerpo del otro, eh. Sigan nomás, yo estoy en mi mejor momento".