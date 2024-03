A puro estampado: cómo es la colección de microbikinis de Catalina Gorostidi de Gran Hermano

Catalina Gorostidi Microbikini Instagram

Otra imagen muestra a la influencer recostada, destacando el corpiño de un traje de baño bicolor, perfectamente en línea con la temporada 2024. Este diseño combina tonos azul y verde, con una arandela distintiva en el centro, añadiendo un toque especial a este clásico de la moda de playa.

Desde la tranquilidad de la pileta, la participante del famoso reality optó por una microbikini en un vibrante tono naranja, captando la esencia del verano. La parte superior, de estilo cerrado y deportivo, contrasta con una bombacha extremadamente pequeña y ajustable, demostrando su habilidad para combinar comodidad y estilo.

En otro momento de relax, se decantó por un conjunto en suaves tonos de rosa y violeta, adornado con estampas florales. El delicado diseño del corpiño de molde triangular y la colaless de tiro alto, ajustada a los costados, refleja su preferencia por los detalles delicados en sus elecciones de moda.

Finalmente, desde el confort de su living, mostró una microbikini con un alegre estampado floral, repleto de colores y líneas. Fiel a su estilo, seleccionó un corpiño triangular y una bombacha colaless, manteniendo una coherencia con el resto de su colección y subrayando su gusto por los diseños vibrantes y llenos de vida.

Las publicaciones de Catalina Gorostidi en Instagram generaron miles de "me gusta" y una cascada de elogios y felicitaciones tanto por sus looks como por su reciente reintegración a Gran Hermano. A través de sus elecciones de moda y las reflexiones que comparte, la pediatra no solo muestra su estilo personal, sino que también establece un vínculo cercano con sus fans, inspirando a sus seguidores con cada uno de sus looks.

Sol Pérez combinó microbikini, joyas y un look de fiesta que promete ser furor para la moda

Sol Pérez volvió a ser el centro de atención con sus últimas fotos vistiendo una microbikini que marcó tendencia. La modelo eligió un corpiño cubierto de strass que resplandece bajo las luces. La reconocida figura de los medios, siempre en la vanguardia del estilo, compartió en sus redes sociales un look que fusiona glamour y elegancia.

En una demostración de cómo mezclar tendencias actuales con clásicos del vestuario, la panelista optó por un corpiño de diseño único, adornado con una malla metálica plateada que capta todas las miradas. Bajo este, usó un corpiño adicional en negro. Este elemento de lencería, convertido en joya, se acompañó de un conjunto de sastrería negro, compuesto por un blazer de mangas tres cuartos y un pantalón elegante con detalles de confección tradicional.

Sol perez microbikini negra Instagram

El impacto de su elección no pasó desapercibido en las redes, donde sus seguidores no tardaron en expresar sus elogios y en dejar sus "Me gusta". Sol Pérez, con su característico sentido para captar imponer su estilo, continúa marcando tendencia y demostrando la facilidad que tiene para capturar la esencia de la moda del momento.