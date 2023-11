El recuerdo de Sol Pérez utilizando la microbikini que fue furor tras la tendencia Barbie

Sol Pérez compartió en su cuenta de Instagram un posteo vistiendo una microbikini XXS que usó en uno de sus últimos viajes. Este look consistió en un conjunto rosa, uno de los colores del año. La moda Barbiecore fue una de sus favoritas, siendo el tono que eligió para muchos de sus outfits veraniegos.

A la hora de marcar tendencia, la modelo es una de las preferidas por sus fans para ver los últimos looks que están a la moda. La panelista subió a sus redes sociales una serie de fotos en donde se muestra vistiendo un conjunto de dos piezas que usó en una de sus tantas visitas a la playa. Esta malla rosa contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha ultracavada con tiras en los costados para ajustar en la cadera. Además, le sumó unas pulseras de distinto color, el pelo suelto y un leve maquillaje.

Sol Perez microbikini Instagram

“Dame mil mañanas de solcito”, escribió en el texto de la publicación. Sol Pérez es una de las grandes fanáticas del verano y de este tipo de prendas, por lo que se mostró contenta por aprovechar estas temperaturas en la playa. Sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad de dejar sus "me gusta" y comentarios en donde elogiaron su look.

Sol Perez microbikini Instagram

Sol Perez microbikini Instagram

Nati Jota y el microbikini blanco que promete ser tendencia en la temporada 2024

Nati Jota vistió una microbikini blanca con la que marcó tendencia desde la playa en Brasil. La periodista se tomó un descanso de su programa de streaming y se mostró luciendo este traje de baño que sin dudas estará entre los más vendidos en la próxima temporada. Desde hace algunos días, la panelista se encuentra recorriendo los balnearios del país vecino disfrutando sus vacaciones.

Este traje de baño contó con un corpiño estilo corset con breteles, mientras que para la parte inferior del conjunto optó por una bombacha cavada, tiro bajo con elásticos para sujetar en los costados de la cintura. Su look lo completó con unos anteojos de sol, además de elegir tener el pelo suelto.

Nati Jota microbikini blanca Instagram

Nati Jota cuenta con más de 2 millones en Instagram, en donde suele compartir detalles de sus looks y outfits veraniegos. Es conocido su fanatismo por las microbikinis, las cuales usa cada vez que puede para disfrutar días en la playa en cada uno de sus viajes. En esta ocasión, otra vez impuso su estilo audaz y marcó tendencia en el mundo de la moda, donde sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su decisión y el paisaje que la rodeaba.