Reportan una masiva falla del servicio de Telecentro en gran parte de CABA y GBA: qué pasó y cómo recuperar internet

Miles de usuarios trasladaron las quejas en las redes sociales por el mal funcionamiento de internet. Sin embargo, hay un método para mantener el servicio sin la neceisdad de la intervención de la empresa.

Miles de usuarios volvieron tendencia "Telecentro" en redes por la caída de internet

Sobre el mediodía de este lunes, miles de usuario reportaron una falla masiva en el servicio de internet de Telecentro que afecta a gran parte de la Ciudad y el Gran Buenos Aires (GBA).

Las quejas se vieron reflejadas en las redes sociales cuando los propios usuarios volvieron tendencia “Telecentro” aludiendo la falta de servicio “Para los que tienen telecentro, yo laburo ahí y nos reportaron que hay una caída masiva de Wi-Fi en CABA y provincia” , escribió @cafeyeux en su cuenta de X.

De acuerdo a lo que otro usuario informó, la falla principal se encuentra en los servidores DNS de Telecentro, no en los equipos domésticos de los usuarios, lo que explica por qué los módems muestran un funcionamiento aparentemente normal, de acuerdo a las quejas de las personas.

Por otra parte, además de las quejas por no poder trabajar quienes están haciendo homeoffice, también aseguran que tanto en las sucursales virtuales y los canales de soporte no se pueden comunicar.

Mientras Telecentro trabaja para restablecer el servicio completo, los usuarios pueden implementar una solución temporal que les permitirá recuperar su conexión a internet.

La solución consiste en cambiar manualmente los DNS en computadoras o celulares por los servidores de Google (8.8.8.8), lo que permite volver a tener señal de internet.

Este procedimiento debe realizarse en la configuración de red de cada dispositivo y es completamente reversible una vez que Telecentro solucione definitivamente la falla en sus sistemas.

Desde las computadoras, se debe buscar el panel de control, luego dirigirse hasta el “centro de redes y recursos compartidos” y posteriormente clicklear en la opción “Internet” y “propiedades”.

En Funciones de Red, buscar la opción “protocolo de Internet 4 (TCP/IPv4)” y continuar con “propiedades”. En “servidor DNS preferido” colocar los números “8.8.8.8” y en la opción “servidor DNS alternativo” agregar “8.8.4.4”.

“Es probable que según la zona donde estén, la caída sea diferente. En mi caso son solo los DNS, con lo cual me permite seguir trabajando con esa configuración”, indicó el usuario @GusKovax para explicar cómo recuperar de manera momentánea el servicio caído.