Las anclas del modelo y dudas del respaldo social: qué espera el mercado para el Gobierno

A 15 meses de los comicios nacionales, especialistas analizaron las distintas variables políticas y económicas que convergen en un año electoral donde el poder de Vaca Muerta, las compras de divisas y la baja de inflación chocan contra los bajos salarios y la producción manufacturera.

El mercado sigue de cerca el escenario político y económico de la Argentina y, a 15 meses de las elecciones presidenciales, analiza las distintas variables macro que llegan a incidir, tanto en la realidad diaria como en los próximos comicios en los que Javier Milei tiene decidido presentarse a la reelección .

En ese marco, coexisten variables como el precio del petróleo a nivel internacional, el potencial de Vaca Muerta y las dudas respecto del respaldo social en medio de un escenario industrial partido entre el auge del agro, la ganadería y la minería, vs. las caídas en la construcción, el comercio minorista y la industria manufacturera.

El conflicto inconcluso entre Estados Unidos e Irán juega un papel fundamental en el valor del oro negro. El control del Estrecho de Ormuz, (depende cual de los dos países lo lleve a cabo) es un objetivo estratégico central para regular su valor. El barril oscila en un equilibrio dinámico entre u$s70 y u$s90 que toca de lleno a la Argentina, con su activo de Vaca Muerta.

"La visión tradicional sostiene que el petróleo reacciona al aumento de la tensión geopolítica. Cuando crece la conflictividad, ya sea por ataques a instalaciones, interrupciones en la producción o el cierre de rutas estratégicas, el precio del crudo sube. Bajo esa lógica, el petróleo es una variable dependiente de los acontecimientos geopolíticos", explicó Nicolás Max, CEO y Chief Investment Officer de la firma argentina de servicios financieros Criteria, que realizó una presentación sobre las distintas políticas económicas que convergen en un año electoral, de la que participó C5N.

"Lo que está en juego no es que Irán solamente quiere un precio del petróleo más alto porque eso le sirve para sus ingresos fiscales, sino que lo que quiere al tener un petróleo alto es incomodar a Trump", agregó.

Las anclas del Gobierno y las dudas del respaldo social

El superávit fiscal fue desde el inicio uno de los principales activos del Gobierno, y aunque logró sostenerlo durante más de dos años, en junio rompió esa racha. ¿Paso atrás?

"Los agentes del mercado es como que cedieron, después de este tiempo es claro que es lo que quiere hacer el Gobierno, es claro el camino donde quiere ir y qué está dispuesto a entregar a cambio", introdujo Gustavo Araujo, Head of Research Strategy, al comienzo de su exposición sobre el análisis de la realidad nacional.

El analista reconoce la existencia de "cierto agotamiento" para mantener el déficit fiscal con el gasto y plantea que "es momento de que la actividad empiece a traccionar y, vía recaudación se pueda seguir alcanzando". "Si bien el mercado hizo carne el ancla fiscal, sigue llamando la atención la convicción que tiene el Gobierno para llegar a esto", agregó.

En ese contexto, el Programa Financiero 2026-2027 fue bien recibido por el mercado, que mantenía la duda sobre la cantidad de divisas que el Gobierno debía recibir para afrontar los distintos compromisos: "Hay un 2026 absolutamente cerrado y un 2027 un poco más exigente para el BCRA, pero nada imposible. A no ser de un escenario con una fuerte demanda de dinero que haga que el Gobierno compita fuerte con los privados en la posesión de dólares. Algo que hoy no se ve".

"Todo esto pareciera que va bastante bien pero la gran pregunta es si está llegando a la gente o es sostenible en el tiempo", se preguntó Araujo ante el potencial de Vaca Muerta, la entrada de dólares y su derrame en la microeconomía. Todo esto toma más importancia cuando se desprende de los últimos datos del INDEC que los salarios no despegan, salvo aquellos que provienen del sector no registrado e informal.

"El sector público es el más castigado. Tampoco esto debería sorprendernos tanto. Es lo que dijo el Gobierno desde el día 1 que venía a hacer", recordó el analista.

Para Araujo, el Gobierno tomará nota del deterioro del salario en el sector privado formal y pondrá en marcha un plan para los próximos meses donde, con la licitación de obras públicas en provincias, el sector de la construcción podría comenzar a traccionar para arriba: "Si empieza a funcionar y activar, está todo calculado para que tres meses antes de las elecciones el índice sea positivo".

"La más complicada es la industria manufacturera. Pero el modelo es este: hay ganadores y perdedores. El Gobierno ante eso es categórico, no se mete, aunque luego saca un RIGI o Súper RIGI, pero no le hace ruido la situación actual", explicó.

Camino a 2027, los analistas se metieron de lleno en el plano político y ante la consulta de C5N si las anclas fiscales son un activo del Milei que podrían quedar gane quien gane los comicios, los especialistas por ahora no ven otra alternativa.

"Por el momento, las anclas llegaron para quedarse, nadie lo puede cuestionar. Si la situación está mal, como hemos visto en muchas parte de esta charla, se pone en duda el respaldo social y en las urnas al Gobierno. Enfrente están diciendo que son lo opuesto a Milei, pero por ahora nadie puede plantear la solución. No hay nadie que te diga cómo hacerlo", concluyeron.