29 de julio de 2026 Inicio
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Javier Milei avanza con su agenda internacional y recibirá al presidente de Corea del Sur

El Presidente mantendrá un encuentro el viernes con Lee Jae-myung, que buscará fortalecer el vínculo comercial entre ambos países. Será después de sus visitas a Brasil y Perú.

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Javier Milei y Lee Jae-myung.

Javier Milei y Lee Jae-myung.

El presidente Javier Milei recibirá este viernes en la Casa Rosada a su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en el marco de sus políticas internacional después de sus visitas a Brasil y Perú. El encuentro buscará fortalecer el vínculo comercial entre ambos países.

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La reunión entre Milei y Jae-Myung se desarrollará con el eje de la agenda en común de la Argentina con Corea del Sur, ya que intentará profundizar los compromisos internacionales de ambos países. Por lo pronto, el país asiático puso su atención sobre la economía argentina, mientras que el Gobierno apuntará a fortalecer las inversiones y el vínculo comercial.

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El Gobierno intentó bajarle el tono al conflicto diplomático desatado con Brasil, luego de que el presidente Javier Milei viaje a San Pablo para apoyar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, agravie discursivamente al actual jefe de Estado, Lula Da Silva, y denuncie que formó parte de la campaña antiargentina. El canciller Pablo Quirno puso paños fríos a la situación al asegurar que "Argentina no eleva ni ha elevado este tema a nivel institucional".

A comienzos de semana, la administración brasilera decidió llamar a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, para interiorizarse sobre las embestidas del Presidente a líder del Partido de los Trabajadores (PT). El vocero Adrián Ravier había dado el martes el primer paso para descomprimir la situación entre ambos países al asegurar en conferencia de prensa que “no es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos que coexisten y de hecho se tienen como socios comerciales principales”.

Ante la consulta en una entrevista por Radio Mitre, de si era necesario que Milei insulte a Lula durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, Quirno enmarcó lo ocurrido en "una serie de episodios que viene ocurriendo entre Brasil y Argentina por diferencias políticas e ideológicas que tienen, que vemos el mundo de una manera totalmente diferente".

"Ese es el marco de la discusión, el Presidente participó de un acto partidario. Evidentemente apoya a la familia Bolsonaro en Brasil. Creo que no vale la pena entrar en la situación de quien dijo esto o lo otro. Acá pasamos de que no se puede influenciar en las campañas electorales de cada país y Brasil lo hizo. Olvidémonos de Milei. El gobierno de Alberto Fernández y Jair Bolsonaro también se llevaron mal. Hay evidentemente una diferencia ideológica muy marcada", agregó el canciller.

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