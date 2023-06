Wado de Pedro repudió la represión en Jujuy: "Es el modelo de país de Juntos por el Cambio"

"Repudiamos la brutal represión contra los y las manifestantes. Una Argentina sin violencia es posible", agregó de Pedro en su publicación.

Morales ratificó artículo de reforma constitucional jujeña que "prohíbe cortes de rutas y calles"

El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, ratificó este lunes el artículo 67 de la reforma parcial de la Constitución provincial, la que -explicó- "prohíbe los cortes de rutas y calles" y la "ocupación de edificios públicos".

"No se puede tomar una escuela, no se puede tomar un hospital y no se puede cortar calles y no se puede cortar rutas", señaló Morales al ratificar el artículo 67 de la reforma constitucional que fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Constituyente.

A la vez anunció que planteará la "reconsideración" de otros artículos, el 36 y el 50, relacionados con derechos de los pueblos originarios, que volverán "a la vieja redacción", tras reconocer "dudas" en las comunidades indígenas.