Wado de Pedro cruzó a un precandidato de Milei por discriminar a Franco Rinaldi: "Falta de empatía"

"Exceden la política y lesionan valores de una sociedad plural e integradora. Su falta de empatía le impiden ver el dolor y sufrimiento que puede causar a otros", enfatizó en esta línea el funcionario que encabezará la lista de senadores por la provincia de Buenos Aires.

Luna, por su parte y después de su comentario que fue ampliamente rechazado por el arco político, renunció a su precandidatura para integrar el Parlasur.

El propio Rinaldi también le respondió a Luna con tuits en los que apuntó contra el funcionario del espacio de Milei: "El tono de sus dichos me generó mucha pena y sus afirmaciones que considero sinceras, pese a cierta socarronería, son incorrectas".

"Las cualidades o requisitos para representar, legislar, gestionar y gobernar son independientes de la discapacidad. Todavía más: la capacidad de inspirar y movilizar voluntades de personas yendo a votarte conviven perfectamente con casi cualquier tipo de discapacidad", aseveró el influencer liberal.

En una conversación mediante un Space de Twitter, Lucas Luna se refirió a la postulación de Franco Rinaldi y aseguró: "Nadie votaría jamás, y esto lo digo con toda la buena leche del mundo, a un discapacitado. Lo digo con respeto. Lo digo de verdad. No es chicana".

Inmediatamente, los presentes en el espacio de la red social repudiaron a Luna y criticaron sus dichos: "No, roja directa, amigo. No, loco. No podés decir eso".