Votó José Luis Espert: "Llegamos bien para hoy, lo vamos a tomar con calma"

El candidato a diputado por La Libertad Avanza habló con mesura sobre cómo impactaron las distintas situaciones que afectaron al Gobierno, tanto en materia económica como también política. "Vamos a ver qué pasa hoy", señaló.

Votó José Luis Espert.

El candidato a diputado por La Libertad Avanza, José Luis Espert, emitió su voto en la Provincia de Buenos Aires y habló sobre el impacto que produjeron las últimas semanas en el Gobierno y si existía la posibilidad de un debilitamiento del espacio de cara a los comicios.

“Llegamos bien. Vamos a ver qué pasa con el resultado, pero lo tomaremos con mucha calma”, acotó Espert con cierta mesura tras emitir su sufragio.

Como sucede cada elección, y al estar en veda, Espert evitó hablar de cuestiones políticas y se dedicó a enaltecer la fortaleza de la democracia: "Hoy sacaba la cuenta y hace 42 años recuperamos la democracia, hace 21 años tuvimos la primera votación y coincidió con la primera mía, que fue esa edad. Es un día muy especial para mí". Luego agregó: "Veo sana y fuerte la democracia, feliz de que sigamos votando y de que siga vigente".

En la misma línea, puntualizó que "la democracia está en deuda con la Argentina, al país no le ha ido bien porque viene en un deterioro importante y la demcracia no significó un cambio para los argentinos".

"Para que la democracia siga fuerte es importante que los ciudadanos que podemos votar, vayan. Felicito a todos los que votan. Y lo que no, que reflexionen", cerró.

