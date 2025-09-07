7 de septiembre de 2025 Inicio
Guillermo Montenegro destacó la importancia de ir a votar: "Que cada uno exprese lo que tiene que expresar".

El intendente de General Pueyrredón emitió el sufragio en una escuela de Mar del Plata donde le pidió a los ciudadanos que se acerquen a los centros de votación. "Es un día maravilloso", remarcó. A primera hora de la jornada mantuvo un encuentro en el Torreón del Monje con dirigentes e integrantes de la lista que encabeza.

Los candidatos de LLA se reunieron desde las 8 en el Torreón del Monje.

El intendente de General Pueyrredón y candidato de la Libertad Avanza en la Quinta Sección electoral Guillermo Montenegro emitió su voto este domingo en la ciudad de Mar del Plata donde le pidió a los ciudadanos que se acerquen a los centros de votación. "Que cada uno exprese lo que tiene que expresar", señaló a la prensa luego de sufragar.

"Es un placer la verdad, en este día maravilloso para los marplatenses venír a votar y la importancia que tiene concurrir a votar", señaló en un primer momento Montenegro.

Luego se refirió a problemas iniciales que hubo en la web oficial del padrón electoral, los cuales destacó que ahora "todo se está corrigiendo". "Vuelvo a hablar sobre la importancia de aprovechar, lo lindo que está el día para concurrir a las escuelas", sumó.

"Hablé ayer con el Presidente, hoy no. Cada uno nos estamos ocupando de nuestras cosas. Yo ahora vuelvo para casa y a esperar los resultados, como hacemos siempre", completó.

Los candidatos de LLA en Mar del Plata compartieron un desayuno

Dirigentes y candidatos de La Libertad Avanza (LLA) de la Quinta Sección electoral se reunieron este domingo para un desayuno en el Torreón del Monje, en Mar del Plata, antes de que comience la jornada de elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

La lista de senadores del frente que integran el oficialismo y el PRO es encabezada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. La Quinta Sección es la tercera más grande del territorio bonaerense, con 27 distritos y más de 1.3 millones de electores.

En rueda de prensa, Montenegro remarcó "la importancia de que la gente concurra, se exprese, vote y aproveche este día tan lindo". "Siempre desayuno en el Torreón con todos. Después voy a revisar un poco cómo está todo, almuerzo con mi familia y espero los resultados", explicó.

Qué se elige en la Quinta Sección electoral

Este domingo, los votantes de la Quinta Sección electoral elegirán los cinco senadores que asumirán sus bancas a partir del 10 de diciembre. Compiten 15 listas, entre las que se destacan la del Frente LLA y la de Fuerza Patria, encabezada por la extitular de ANSES Fernanda Raverta.

  • Municipios que la integran (27): Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.
  • Cantidad de electores: 1.336.787 (9% del padrón provincial).
  • Renueva: 5 senadores.
  • Principales candidatos: Fuerza Patria: Fernanda Raverta. La Libertad Avanza: Guillermo Montenegro. Es con vos: Eliel Corigliano. Somos Buenos Aires: Maximiliano Suescun. Potencia: Fabio Molinero. FIT-U: Alejandro Martínez.
5ª sección: Los principales candidatos

