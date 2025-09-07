La Plata: Francisco Adorni fue a votar, pero no había presidente de mesa

Francisco Adorni, candidato a diputado por La Libertad Avanza (LLA) en la Octava Sección electoral, llegó este domingo al Colegio Nacional de La Plata para emitir su voto en las elecciones legislativas provinciales, pero se vio obligado a esperar ya que su mesa no tenía presidente.
El hermano del vocero presidencial se presentó a las 8:50, casi una hora después de la apertura de los comicios, pero la mesa en la que estaba empadronado aún no se había constituido. "El Colegio Nacional empezó con algunos problemas porque, de seis mesas, había dos que no tenían presidente", explicó Diego Gabriele en C5N.
"Hace algunos minutos se completó una de las mesas y falta una, en la que tiene que votar Adorni. Él no podría quedar como autoridad en tanto es candidato; va a tener que esperar que se conforme la mesa", agregó. Otras personas estaban en la misma situación pero, como se trataba de adultos mayores, no eran elegibles como autoridad.
Adorni salió del Colegio Nacional media hora después, a las 9:20, después de que finalmente abriera su mesa. "Muy contento, muy loco ver mi cara en la boleta. Ojalá sea una jornada en paz para todos los bonaerenses. Estamos muy bien con la fiscalización, va todo bien. Hay que votar y disfrutar la jornada", sostuvo.
