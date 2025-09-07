7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La Plata: Francisco Adorni fue a votar, pero no había presidente de mesa

El candidato a diputado de La Libertad Avanza por la Octava Sección llegó cerca de las 8:50 al Colegio Nacional, donde dos de las seis mesas tardaron en constituirse por falta de autoridades, y tuvo que esperar para ingresar al cuarto oscuro.

Por
Adorni es uno de los referentes oficialistas en la Octava Sección.

Adorni es uno de los referentes oficialistas en la Octava Sección.

Captura de pantalla C5N

Francisco Adorni, candidato a diputado por La Libertad Avanza (LLA) en la Octava Sección electoral, llegó este domingo al Colegio Nacional de La Plata para emitir su voto en las elecciones legislativas provinciales, pero se vio obligado a esperar ya que su mesa no tenía presidente.

Varias mesas tardaron en constituirse por falta de autoridades.
Te puede interesar:

La Plata: salió corriendo para no ser presidente de mesa y lo atrapó la Policía

El hermano del vocero presidencial se presentó a las 8:50, casi una hora después de la apertura de los comicios, pero la mesa en la que estaba empadronado aún no se había constituido. "El Colegio Nacional empezó con algunos problemas porque, de seis mesas, había dos que no tenían presidente", explicó Diego Gabriele en C5N.

"Hace algunos minutos se completó una de las mesas y falta una, en la que tiene que votar Adorni. Él no podría quedar como autoridad en tanto es candidato; va a tener que esperar que se conforme la mesa", agregó. Otras personas estaban en la misma situación pero, como se trataba de adultos mayores, no eran elegibles como autoridad.

Adorni salió del Colegio Nacional media hora después, a las 9:20, después de que finalmente abriera su mesa. "Muy contento, muy loco ver mi cara en la boleta. Ojalá sea una jornada en paz para todos los bonaerenses. Estamos muy bien con la fiscalización, va todo bien. Hay que votar y disfrutar la jornada", sostuvo.

Qué se elige en la Octava Sección Electoral

  • Municipio: La Plata.
  • Cantidad de electores: 639.839 (4% del padrón provincial).
  • Renueva: 6 diputados.
  • Principales candidatos: Fuerza Patria: Ariel Archanco. La Libertad Avanza: Francisco Adorni. Somos Buenos Aires: Pablo Nicoletti. Potencia: Jorge Metz. FIT-U: Laura Cano.
8 sección: Los principales candidatos
8 sección: Los principales candidatos

8 sección: Los principales candidatos

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La web alternativa para saber donde votar es www.dondevotopba.com 
play

Se cayó el sitio oficial para chequear el padrón electoral bonaerense: la alternativa para saber dónde votar

play

Votó Espert: "Llegamos bien para hoy, lo vamos a tomar con calma"

play

Votó Valenzuela: "Me da mucho orgullo estar acompañando a Milei"

play

Desde La Libertad Avanza advierten que la participación electoral será del 60%

play

Votó Kicillof: "Los 17 millones de bonaerenses se juegan cómo sigue esta historia"

play

El Gobierno bonaerense, optimista sobre la participación electoral: "La mayor posible"

Rating Cero

Si bien mantiene su perfil bajo, Antonella Roccuzzo se ha transformado a lo largo de los años en una figura de la moda y redes.

La impresionante transformación de Antonela Roccuzzo: su antes y después

Lali Espósito y Tini Stoessel volvieron a encontrarse en un show especial.

Tini Stoessel ya no se oculta: fue al show de Lali Espósito con Rodrigo De Paul

Florencia Peña compartió un look de gala en redes sociales.

El look súper al cuerpo que lució Flor Peña: usó un vestido rojo intenso

Las mejores ocho películas más aclamadas de por el publico y la crítica de Marvel.

Estas son las 8 películas de Marvel más aclamadas por la crítica

Basada en la novela de Claudia Piñeiro, Las Maldiciones llega a Netflix con un fuerte componente político y Leo Sbaraglia como protagonista.
play

Va a estar en Netflix pronto, es un thriller interesante y lo protagoniza Leonardo Sbaraglia

Esta miniserie es protagonizada por una pareja que se está separando.
play

Está en Netflix, tiene capítulos de 13 minutos y se puede terminar en un día

últimas noticias

Córdoba Capital no solo se cuenta en plazas, iglesias y edificios coloniales: también late bajo tierra. 

Viajar a Córdoba: 4 lugares que están escondidos bajo tierra

Hace 9 minutos
Varias mesas tardaron en constituirse por falta de autoridades.

La Plata: salió corriendo para no ser presidente de mesa y lo atrapó la Policía

Hace 13 minutos
play
La web alternativa para saber donde votar es www.dondevotopba.com 

Se cayó el sitio oficial para chequear el padrón electoral bonaerense: la alternativa para saber dónde votar

Hace 18 minutos
Dónde se puede disfrutar de esta inolvidable experiencia.

Turismo en Argentina: el pueblito mágico para disfrutar del cielo a la noche y ver los astros

Hace 20 minutos
play

Votó Espert: "Llegamos bien para hoy, lo vamos a tomar con calma"

Hace 37 minutos