La Plata: Francisco Adorni fue a votar, pero no había presidente de mesa El candidato a diputado de La Libertad Avanza por la Octava Sección llegó cerca de las 8:50 al Colegio Nacional, donde dos de las seis mesas tardaron en constituirse por falta de autoridades, y tuvo que esperar para ingresar al cuarto oscuro. Por







Adorni es uno de los referentes oficialistas en la Octava Sección. Captura de pantalla C5N

Francisco Adorni, candidato a diputado por La Libertad Avanza (LLA) en la Octava Sección electoral, llegó este domingo al Colegio Nacional de La Plata para emitir su voto en las elecciones legislativas provinciales, pero se vio obligado a esperar ya que su mesa no tenía presidente.

El hermano del vocero presidencial se presentó a las 8:50, casi una hora después de la apertura de los comicios, pero la mesa en la que estaba empadronado aún no se había constituido. "El Colegio Nacional empezó con algunos problemas porque, de seis mesas, había dos que no tenían presidente", explicó Diego Gabriele en C5N.

"Hace algunos minutos se completó una de las mesas y falta una, en la que tiene que votar Adorni. Él no podría quedar como autoridad en tanto es candidato; va a tener que esperar que se conforme la mesa", agregó. Otras personas estaban en la misma situación pero, como se trataba de adultos mayores, no eran elegibles como autoridad.

Adorni salió del Colegio Nacional media hora después, a las 9:20, después de que finalmente abriera su mesa. "Muy contento, muy loco ver mi cara en la boleta. Ojalá sea una jornada en paz para todos los bonaerenses. Estamos muy bien con la fiscalización, va todo bien. Hay que votar y disfrutar la jornada", sostuvo.

Qué se elige en la Octava Sección Electoral Municipio: La Plata.

La Plata. Cantidad de electores: 639.839 (4% del padrón provincial).

639.839 (4% del padrón provincial). Renueva: 6 diputados.

6 diputados. Principales candidatos: Fuerza Patria: Ariel Archanco. La Libertad Avanza: Francisco Adorni. Somos Buenos Aires: Pablo Nicoletti. Potencia: Jorge Metz. FIT-U: Laura Cano.