Vidal, tras bajar su precandidatura presidencial: "Sin peleas, sin chicanas, sin bajezas"

"Estoy convencida que es fundamental que los argentinos confíen en que Juntos por el Cambio es la salida. Es el único espacio político con el equipo y la experiencia necesaria para sacar el país adelante. Sé que las múltiples candidaturas sólo generan división e incertidumbre. Los proyectos individuales no pueden estar por encima del conjunto", fundamentó Vidal.

"'No se peleen, 'Estén unidos', me dijeron en cada recorrida. Por eso, porque los escuché y porque los entiendo, decidí que esta vez no voy a ser candidata a Presidenta de la Nación", agregó la exgobernadora.

Luego explicó que su decisión fue "tomada en la calle" y no detrás de un escritorio. "Decidí escuchando a los que quieren educarse para progresar, a los que eligen libertad y no sometimiento, a los que trabajan y a los que dan trabajo. Decidí recorriendo y planificando el futuro que quiero para mi país", puntualizó.

Por último aseguró que va a seguir trabajando para defender la unidad de Juntos por el Cambio y para "llevar a cada rincón del país la esperanza de que una mejor Argentina es posible sin peleas, sin chicanas, sin bajezas".