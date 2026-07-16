16 de julio de 2026 Inicio
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"Vas a seguir siendo un mediocre y resentido": el cruce de Luis Caputo con un periodista inglés

El ministro de Economía le respondió a un presentador de TV que insultó a los jugadores de la Selección y deseó un triunfo de España en la final de la Copa del Mundo.

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Luis Caputo / Piers Morgan

Luis Caputo / Piers Morgan

El ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó en redes sociales al polémico periodista británico Piers Morgan, quien insultó a la Selección argentina tras la victoria del miércoles por 2 a 1 sobre Inglaterra en la ciudad de Atlanta, por la semifinal del Mundial 2026.

La bandera que el Gobierno quiso prohibir.
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El presentador de TV calificó a los dirigidos por Lionel Scaloni como "cretinos sin clase" y clamó por una derrota albiceleste frente a España en la final del domingo.

"Espero que España los aplaste tan mal en la Final como los aplastamos en la Guerra de las Malvinas", escribió el periodista inglés en su cuenta personal.

Frente a estas palabras, Caputo contestó de forma tajante: "Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido".

El plantel argentino celebró la victoria con una bandera de Malvinas

La furia del presentador británico surgió a raíz de los festejos del equipo argentino en el campo de juego. Tras el cierre del partido, los futbolistas desplegaron una bandera con letras negras que rezaban: "Las Malvinas son argentinas".

La imagen recorrió el mundo de forma inmediata. Giovani Lo Celso la exhibió sobre el césped junto a varios de sus compañeros.

Según una versión que circuló en redes sociales, la insignia fue pintada sobre una sábana de hotel. Luego de su confección, los simpatizantes la arrojaron desde la tribuna hacia las manos de los deportistas para la celebración del pase a la final.

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