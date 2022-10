Víctor Hugo Morales: "Nunca más se podrá hablar de política sin que aparezca la palabra Kirchner"

En esa línea apunto contra ellos: "El drama de la argentina es la devoracidad de los empresarios que es muy grande" haciendo referencia a los supermercados y a los mercados internacionales que "ganan acá lo que no ganan en sus países".

Víctor Hugo Morales afirmó que "el neoliberalismo nuevamente trajo al FMI". "Cuando Néstor le pagó al FMI no solamente era sacarse de encima los que están controlando la economía de la argentina, tenía que ver con la soberanía. No es algo bueno que esté gobernado alguien que usted no eligió", sostuvo.

En relación al Mauricio Macri explicó: "Mínimamente hasta el 2041, el bandido endeudó, clausuró y encorsetó al país. Un bandido que se permite ahora hablar", completó.

Las principales definiciones de Víctor Hugo Morales