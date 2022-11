Víctor Hugo Morales: "La derecha siempre recurre a la violencia"

En el programa La Hora de Víctor Hugo en C5N, el periodista se refirió a los sectores violentos, seguidores del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que piden "que el ejército intervenga" y agregó: "Ya no son los integrantes de un partido político reclamando que los militares vengan por ellos. No. Es una parte del pueblo, los bolsonaristas" .

"Si miramos a Bolivia la situación no mejora para nada. Las corridas, el desamparo y la lucha de odio de esa derecha que no puede tolerara a Evo (Morales) ni al actual presidente Arce (Luis)". "Si miramos a Bolivia la situación no mejora para nada. Las corridas, el desamparo y la lucha de odio de esa derecha que no puede tolerara a Evo (Morales) ni al actual presidente Arce (Luis)".

"El mundo al revés como decía Galeano (Eduardo) que tomaba el cuento de Alicia en el país de las maravillas y decía que Alicia después de mirara el país de las maravillas se veía en un espejo para ver tal y como era el contrario del país en las maravillas: un mundo con la cabeza en los pies como el escenario de América Latina", aseveró.

Las principales definiciones de Víctor Hugo Morales