"Va a ser un cientificidio": el crudo relato de los científicos del Conicet sobre el ajuste de Javier Milei

“Es muy difícil para todos nosotros. Son años de formación. La mayoría de nosotros hizo carreras de seis años y doctorados de cinco años para ahora quedarnos sin laburo de un día para el otro. Redujeron becas, no tenemos proyección, no sabemos para dónde vamos a ir, así que estamos acá esperando que nos den alguna respuesta” , expresó Santiago, uno de los manifestantes.

Mayra, con un cartel que decía “ciencia con conciencia y no motosierra”, fue contundente: “El Gobierno quiere destruir la ciencia. Quieren instalar el relato de que están echando ñoquis pero están destruyendo el sistema científico. Pedimos conciencia porque queremos el desarrollo del país. Yo quiero estar en el laboratorio trabajando para lo que me formé y tengo que estar acá peleando por nuestros derechos. Es mucha la desolación que tenemos. No hay un rumbo claro. Yo quiero estar en la Argentina haciendo ciencia”.

A la incertidumbre laboral se suman los recortes en subsidios y financiamiento para las investigaciones en curso. Camila, becaria, lo explicó así: “A nosotros nos están pagando un estipendio que es súper bajo, no nos lo aumentan hace un montón de meses. La Agencia de Ciencia y Tecnología no nos da los subsidios para poder comprar lo que necesitamos para investigar. No podemos seguir avanzando y es una lástima porque empieza a producir una fuga de cerebros de científicos jóvenes como nosotros que no sabemos qué hacer para seguir investigando en nuestro país, que es lo que queremos”.

“Personas con conocimientos específicos que pueden hacer aportes muy importantes para el desarrollo del país no sabemos si el mes que viene van a tener laburo. Es una situación muy angustiante. No podemos escapar de la idea de irnos del país”, lamentó Santiago.

Frente al recorte presupuestario, la falta de respuestas institucionales y la paralización de proyectos científicos, los manifestantes exigieron la restitución de los programas de financiamiento, la ampliación del cupo de becas y un plan claro de fortalecimiento del sistema científico nacional.