En medio del furor por el streaming del Conicet, trabajadores convocaron a un paro y vigilia por 48 horas en el Polo Científico

"La necesidad de conocimiento no es satisfecha por la inversión privada porque no todo conocimiento es rentable en términos del mercado, sin por eso dejar de ser imprescindible desde el punto de vista humano, colectivo, comunitario", subrayaron.

Sin la inversión pública en investigación del Estado no se puede producir conocimiento, que se necesita para encontrar cura a las diferentes enfermedades, ofrecer soluciones o hacer frente a las necesidades colectivas y, por sobre todo, hacer ciencia es sinónimo de soberanía.

Desde el #taludcontinental , Defender la #CienciaArgentina es defender los derechos laborales de lxs científicxs.



Sumate mañana a la Jornada Nacional de Lucha en el Polo Científico Tecnológico #CONICET.



¡Investigar es Trabajar!

En cuanto a becas del Conicet, desde el Grupo EPC informaron que "se perdieron 1.174 y además 510 puestos de planta desde junio de 2023".

En esta línea, la investigadora María Laura Romano aseveró que "las carreras de investigador científico y tecnológico y la carrera de profesional de apoyo hoy en día están cerradas, eso significa que en Conicet desde que asumió Javier Milei no entró ni un solo nuevo investigador ni un solo nuevo técnico".

Eso no es todo, a finales de 2023, 853 personas fueron seleccionadas para el ingreso a la carrera de investigador de Conicet, pero al día de hoy "no han sido designadas". La no incorporación de nuevo personal "genera un montón de problemas y genera un problema importante en las capacidades de producción de conocimiento científico en el organismo".

Aquella persona que quiera hacer hoy la carrera de investigación en Argentina es muy difícil, María Laura aseguró que "no tiene expectativa, horizonte de poder desarrollar su carrera académica en el país". Sumado a la reducción de becas en el sistema científico argentino que cada vez más está perdiendo los mecanismos que tiene de retención de los profesionales.

La anterior convocatoria fue la masiva marcha de "Los Eternautas" en defensa del sector científico tecnológico nacional.

"Como no pueden hacer carreras científicas en el país se terminan yendo a trabajar al exterior y eso para nosotros es un problema muy grande la llamada fuga de cerebros que en realidad más que fuga de cerebros es una expulsión de los cerebros de los científicos argentinos porque bueno son forzados a emigrar porque no pueden trabajar en Argentina", cerró la investigadora.

A raíz de esto, desde ATE Conicet, Jóvenes Científicxs Precarizadxs y otras organizaciones de ciencia y técnica convocan a un paro y vigilia en el Polo Científico-Tecnológico del porteño barrio de Palermo, donde realizarán actividades durante todo el miércoles y el jueves en una asamblea abierta.