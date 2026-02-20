Reforma laboral: uno por uno, cómo votó cada diputado

El Gobierno logró en la madrugada de este viernes la sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados con el apoyo y votos de legisladores aliados. La jornada estuvo marcada por el paro nacional de la Confederación General de los Trabajadores (CGT) y la movilización de gremios y partidos de izquierda al Congreso de la Nación.
La iniciativa, denominada por el oficialismo Ley de Reforma Laboral, resultó aprobada con 135 votos a favor y 115 rechazos, que permitieron al Gobierno una nueva victoria legislativa.
Los principales espacios políticos que respaldaron la iniciativa fueron obviamente La Libertad Avanza, junto a los bloques del PRO, la UCR (Unión Cívica Radical) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). También fueron claves los votos provenientes de los legisladores de Tucumán (Independencia) y San Juan (Producción y Trabajo).
Entre los rechazos, Unión por la Patria, Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Encuentro Federal y la Coalición Cívica fueron los bloques que integraron la bancada opositora mayoritaria por el rechazo. Lo espacios provinciales Elijo Catamarca, Primero San Luis y el monobloque Defendamos Córdoba, también manifestaron su voto negativo al momento de la votación.
Los diputados que votaron a favor de la reforma laboral
Agüero, Guillermo Cesar (UCR - Chaco).
Ajmechet, Sabrina (La Libertad Avanza - CABA).
Almena, Carlos Alberto (La Libertad Avanza - San Luis).
Almiron, Lisandro (La Libertad Avanza - Corrientes).
Andreussi, Barbara (La Libertad Avanza - Jujuy).
Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Arabia, Damián (La Libertad Avanza - CABA).
Ardohaín, Martin (PRO - La Pampa).
Arrua, Alberto (Innovación Federal - Misiones).
Avico, Belen (La Libertad Avanza - Córdoba).
Banfi, Karina (Adelante Buenos Aires - Buenos Aires).
Basualdo, Atilio (La Libertad Avanza - Formosa).
Basualdo, Carolina (Provincias Unidas - Córdoba).
Becerra, Monica (La Libertad Avanza - San Luis).
Benedit, Beltran (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Bianchetti, Emmanuel (PRO - Misiones).
Biella, Bernardo (Innovación Federal - Salta).
Bonacci, Rocio (La Libertad Avanza - Santa Fe).
Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza - Santa Fe).
Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza - Córdoba).
Brizuela, Adrian (La Libertad Avanza - Catamarca).
Bruno, Eliana (La Libertad Avanza - Salta).
Campero, Mariano (La Libertad Avanza - Tucumán).
Capozzi, Sergio Eduardo (Provincias Unidas - Río Negro).
Carrancio, Alejandro (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Castelnuovo, Giselle (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Chiconi, Abel (La Libertad Avanza - San Juan).
Cipolini, Gerardo (UCR - Chaco).
Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza - Mendoza).
De Andreis, Fernando (PRO - CABA).
De Sensi, Maria Florencia (PRO - Buenos Aires).
Diez, Romina (La Libertad Avanza - Santa Fe).
Emma, Nicolas (La Libertad Avanza - CABA).
Falcone, Eduardo (MID - Buenos Aires).
Fargosi, Alejandro (La Libertad Avanza - CABA).
Fernandez, Elia Marina (Independencia - Tucumán).
Fernandez Molero, Daiana (PRO - CABA).
Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza - CABA).
Figliuolo, Sergio (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Finocchiaro, Alejandro (PRO - Buenos Aires).
Flores, Maria Gabriela (La Libertad Avanza - Salta).
Fregonese, Alicia (PRO - Entre Ríos).
Frias, Maira (La Libertad Avanza - Chubut).
Gallardo, Maria Virginia (La Libertad Avanza - Corrientes).
Garcia, Alvaro (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Garcia, Carlos (La Libertad Avanza - Chaco).
Garrido, Jose Luis (Por Santa Cruz - Santa Cruz).
Giampieri, Antonela (PRO - CABA).
Giudici, Silvana (La Libertad Avanza - CABA).
Goitia, Rosario (La Libertad Avanza - Chaco).
Gonzales, Alfredo (La Libertad Avanza - Jujuy).
Gonzalez, Alvaro (PRO - CABA).
Gonzalez, Diogenes Ignacio (UCR - Corrientes).
Gonzalez, Gerardo Gustavo (Pais Federal - Formosa).
Gonzalez Estevarena, Maria Luisa (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Gruber, Maura (La Libertad Avanza - Misiones).
Gutierrez, Carlos (Provincias Unidas - Córdoba).
Guzman, Jairo (La Libertad Avanza - Santa Cruz).
Hartfield, Diego (La Libertad Avanza - Misiones).
Herrera, Oscar (Innovación Federal - Misiones).
Holzman, Patricia (La Libertad Avanza - CABA).
Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza - Tucumán).
Humenuk, Gladys (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Ibañez, Maria Cecilia (La Libertad Avanza - Córdoba).
Jaime Quiroga, Carlos Gustavo (Producción y Trabajo - San Juan).
Laumann, Andres Ariel (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Leone, Andres (La Libertad Avanza - CABA).
Llano, Mercedes (La Libertad Avanza - Mendoza).
Lluch, Enrique (La Libertad Avanza - Córdoba).
Longo, Johanna Sabrina (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Martinez, Alvaro (La Libertad Avanza - Mendoza).
Maureira, Karina (La Neuquinidad - Neuquén).
Mayoraz, Nicolas (La Libertad Avanza - Santa Fe).
Medina, Gladys (Independencia - Tucumán).
Metral Asensio, Julieta (La Libertad Avanza - Mendoza).
Molinuevo, Soledad (La Libertad Avanza - Tucumán).
Mondaca, Soledad (La Libertad Avanza - Neuquén).
Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza - Santa Fe).
Morchio, Francisco (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza - Salta).
Muñoz, Gabriela Luciana (La Libertad Avanza - Neuquén).
Nieri, Lisandro (UCR - Mendoza).
Niveyro, Miriam (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Nuñez, Jose (Provincias Unidas - Santa Fe).
Ojeda, Joaquin (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Outes, Pablo (Innovación Federal - Salta).
Pareja, Sebastian (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Patiño Brizuela, Marcos (La Libertad Avanza - Córdoba).
Pauli, Santiago (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
Pellegrini, Agustin (La Libertad Avanza - Santa Fe).
Pelli, Federico Agustin (La Libertad Avanza - Tucumán).
Peluc, Jose (La Libertad Avanza - San Juan).
Petri, Luis (La Libertad Avanza - Mendoza).
Petrovich, Maria Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Picat, Luis Albino (La Libertad Avanza - Córdoba).
Picon Martinez, Nancy Viviana (Producción y Trabajo - San Juan).
Ponce, Maria Celeste (La Libertad Avanza - Córdoba).
Quintar, Manuel (La Libertad Avanza - Jujuy).
Ravera, Valentina (La Libertad Avanza - Santa Fe).
Ravier, Adrian (La Libertad Avanza - La Pampa).
Razzini, Veronica (La Libertad Avanza - Santa Fe).
Reichardt, Karen (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Riesco, Gaston (La Libertad Avanza - Neuquén).
Ritondo, Cristian A. (PRO - Buenos Aires).
Rizzotti, Jorge (Provincias Unidas - Jujuy).
Roca, Gonzalo (La Libertad Avanza - Córdoba).
Rodriguez, Miguel (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
Rodriguez Machado, Laura Elena (La Libertad Avanza - Córdoba).
Ruiz, Yamila (Innovación Federal - Misiones).
Sanchez Wrba, Javier (PRO - Buenos Aires).
Santillan Juarez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Santurio, Santiago (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Scaglia, Gisela (Provincias Unidas - Santa Fe).
Schneider, Dario (UCR - Entre Ríos).
Soldano, Laura (La Libertad Avanza - Córdoba).
Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza - Santa Fe).
Torres, Ruben Dario (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Tortoriello, Anibal (La Libertad Avanza - Río Negro).
Tournier, Jose Federico (La Libertad Avanza - Corrientes).
Treffinger, Cesar (La Libertad Avanza - Chubut).
Urien, Hernan (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Vancsik, Daniel (Innovación Federal - Misiones).
Vasquez, Patricia (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Vega, Yolanda (Innovación Federal - Salta).
Vera, Andrea Fernanda (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Mendoza).
Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza - Río Negro).
Visconti, Gino (La Libertad Avanza - La Rioja).
Yeza, Martin (PRO - Buenos Aires).
Zago, Oscar (MID - CABA).
Zapata, Carlos Raul (La Libertad Avanza - Salta).
Los diputados que votaron en contra de la reforma laboral
Aguirre, Hilda (Unión por la Patria - La Rioja).
Ali, Ernesto “Pipi” (Unión por la Patria - San Luis).
Alvarez, Claudio (País Federal - San Luis).
Andino, Cristian (Unión por la Patria - San Juan).
Andrade, Javier (Unión por la Patria - CABA).
Araujo Hernandez, Jorge Neri (Unión por la Patria - Tierra del Fuego).