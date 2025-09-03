4 de septiembre de 2025 Inicio
Unión por la Patria garantizó su rechazo al veto de Discapacidad en el Senado

El bloque de senadores se reunió con organizaciones que representan a personas con discapacidad, familiares y prestadores que se vieron afectados con los recortes en el sector.

Por
En la previa de la sesión del Senado en la que se buscará rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el interbloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) recibió a organizaciones que representan a personas con discapacidad, familiares y prestadores que se vieron afectados con los recortes en el sector.

La reunión de Labor Parlamentaria fue encabezada por Victoria Villarruel y los jefes de bloque. 
La reunión, presidida por el presidente del interbloque, José Mayans, fue convocada por Anabel Fernández Sagasti y Sergio Leavy, que durante las últimas semanas articularon los pedidos de audiencia con el colectivo de Discapacidad, que incluye a miembros del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, referentes de personas con discapacidad, familiares y prestadores.

Entre los asistentes estuvieron la actriz Valentina Bassi, familiar de niño con discapacidad; Jony de la Silla, de Argentina Humana e Inclusiva; Daniel Lipani, prestador; Alejandro Alonso, fundador del Frente de lisiados peronistas; Gonzalo Gastón Giles, autor del libro Error 408: Normalidad no encontrada; Fernanda Cecilia Santoandré, de Dravet Argentina; Tomás Lorenzo Radunsky PCD, integrante de SIPREBA y Mauro Steffani, presidente de la Asociación de Electrodependientes.

Durante el encuentro, los testimonios destacaron que la lucha de las familias y prestadores en discapacidad ha servido para visibilizar ante la sociedad los problemas que afrontan las personas con discapacidad en su vida cotidiana, en un contexto de ajuste y recorte de fondos para las más de 6 millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad.

Por su parte, los legisladores se comprometieron a sumar voluntades para que este jueves se rechace el veto. “Acá tenemos 34 votos en contra”, señaló Mayans antes de agregar que “han sido semanas en donde ustedes nos han dado un ejemplo de lucha desde la calle".

"Hoy nosotros los queremos escuchar y esperamos mañana devolverles ese ejemplo con nuestro compromiso. Así podremos garantizarles la restitución de los mínimos derechos que nunca debieron ponerse en riesgo”, concluyó.

