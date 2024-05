Un senador de la UCR advirtió que no habrá dictamen de la Ley Bases esta semana y criticó a La Libertad Avanza

Maximiliano Abad cuestionó al oficialismo por los métodos para intentar alcanzar consenso en el debate sobre el proyecto debido a que marcó que "no hay gestión de la ley".

El senador por la provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad criticó los modos de La Libertad Avanza para intentar alcanzar consensos en la discusión por la Ley Bases y advirtió que el proyecto no tendrá dictamen en el Senado esta semana.

En diálogo con Radio Rivadavia, Abad cargó contra los métodos del oficialismo para intentar avanzar con la aprobación del proyecto de Ley Bases: "No hay gestión de la ley por parte del oficialismo que escucha y no actúa en consecuencia para que el Gobierno tenga su ley. No creo que esta semana tengan dictamen".