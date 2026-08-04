4 de agosto de 2026 Inicio
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Claudio Vidal inauguró competencia mundial de nado en aguas heladas: "Santa Cruz tiene un potencial enorme"

El gobernador participó de la apertura de la cuarta edición de la Winter Swimming World Cup en el Parque Nacional Los Glaciares. El evento congrega a más de 300 nadadores de 15 países.

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Vidal destacó la decisión política para concretar el evento.

Vidal destacó la "decisión política" para concretar el evento.

El gobernador Claudio Vidal participó de la apertura de la cuarta edición de la Winter Swimming World Cup, una competencia mundial de nado en aguas heladas que congrega a más de 300 nadadores de 15 países.

Bariloche alcanza una ocupación del 85%, Malargüe del 80% y Tierra del Fuego mantiene un promedio cercano al 70% en la temporada de invierno 2026.
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El evento tuvo lugar en el Parque Nacional Los Glaciares y el mandatario provincial señaló que el impacto de la competencia permitirá proyectar futuras ediciones en otras localidades de la provincia, fortaleciendo el desarrollo turístico de la temporada invernal y la economía regional.

El certamen internacional reúne a deportistas de todo el mundo frente al Glaciar Perito Moreno y busca diversificar la oferta turística e impulsar la economía santacruceña mediante el aprovechamiento del potencial natural de la región.

Durante el acto oficial, el gobernador Vidal agradeció la confianza depositada en la provincia y valoró la presencia de autoridades nacionales, ministeriales y referentes del comercio local. “Esto comenzó en una charla hace más de un año atrás. La realidad es que hoy estamos acá y lo estamos inaugurando conjuntamente con todos ustedes”, expresó.

El mandatario ratificó el compromiso de trabajo unificado con los distintos estamentos estatales para situar a la Patagonia en el mapa global del deporte extremo de invierno y profundizar este modelo de desarrollo. “Existió la decisión política que permitió que conjuntamente con el Gobierno Nacional, a través del secretario de Turismo (de Nación), y la provincia de Santa Cruz podamos desarrollar esta actividad”, remarcó.

El certamen internacional re&uacute;ne a deportistas de todo el mundo frente al Glaciar Perito Moreno.

El certamen internacional reúne a deportistas de todo el mundo frente al Glaciar Perito Moreno.

Proyección a otras localidades

La proyección del Ejecutivo apunta a federalizar los eventos de gran escala para beneficiar la infraestructura y el comercio en múltiples municipios.

En esa línea de acción, Vidal proyectó el crecimiento del nado en aguas frías en otros puntos estratégicos de la región. “Hoy la estamos haciendo acá pero también la podemos hacer en otras localidades de nuestra hermosa provincia: lo podemos hacer en Los Antiguos, en Piedra Buena, en Gobernador Gregores”, afirmó.

Finalmente, las autoridades resaltaron la labor del titular de la Fundación Nadando Argentina, Matías Ola, a quien Vidal calificó como “un trabajador incansable”, y alentaron a las delegaciones participantes durante las jornadas de competencia. “Santa Cruz tiene un potencial enorme y lo tenemos que aprovechar. Si seguimos trabajando de esta manera entre todos, con fuerza y voluntad, de seguro vamos a poder hacer este tipo de actividades en el resto de la provincia”, concluyó Vidal.

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