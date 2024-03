Tras llamar a una "rebelión fiscal" en Buenos Aires, denunciaron a José Luis Espert por "instigar a cometer un delito"

La presentación la formuló la abogada Valeria Carreras, quien aseguró que el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto "no trepida en empujar a los ciudadanos a desobedecer, evadir o cometer algún tipo de ilícito fiscal".

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert fue denunciado penalmente por instigación a cometer un delito luego de que llamara a los bonaerenses a una "rebelión fiscal" y a que "no paguen el aumento impositivo" dispuesto por el gobernador Axel Kicillof.

Espert apuntó el sábado pasado contra Kicillof al asegurar que "ha generado un impuestazo fenomenal, pero nunca le alcanza". "El aumento de patentes, del inmobiliario residencial y del inmobiliario rural no hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, sino rebelión fiscal con sentido común", sostuvo el legislador.

En su denuncia, Carreras señaló que Espert "no trepida en empujar a los ciudadanos a cometer delito, sea vía la desobediencia vía la evasión vía algún tipo de delito fiscal". Agregó que sus dichos "no son inocentes" porque "apunta a incitar en una población golpeada por el ahogo económico, a que no paguen los tributos de la Provincia de Buenos Aires".

José Luis Espert. Espert llamó a una "rebelión fiscal con sentido común". Télam

"Es innegable que los dichos del denunciado diputado José Luis Espert afectan al orden público económico del Estado provincial directamente y a la posibilidad de cumplir con sus deberes esenciales, de manera indirecta terminan por atravesar el plano netamente comercial y merecen de una mayor protección por parte del Estado", concluyó.

Un diputado bonaerense impulsa un pedido de juicio político contra José Luis Espert

Se trata del legislador de Unión por la Patria (UP) Gustavo Pulti que denunció penalmente y realizó un pedido de juicio político a Espert por su llamado a no pagar impuestos en la Provincia de Buenos Aires.

“Repudio, denuncia penal y pedido de juicio político. Eso es lo que presentamos en la Legislatura por la exhortación del Diputado Espert a la rebelión fiscal. La democracia se construye cumpliendo la ley”, publica Pulti en cuenta de X (antes Twitter).

En el mismo agregó: “Su proceder es una violación del artículo 36 de la Constitución Nacional y se encuadra en el artículo 230 inciso 2 del Código Penal”, agregó el diputado de UP y remarcó: “Impulsamos que la Legislatura ponga en conocimiento de la justicia penal los hechos e impulsamos en la Cámara de Diputados de la Nación el juicio político”.

Repudio, denuncia penal y pedido de juicio político. Eso es lo que presentamos en la Legislatura por la exhortación del Diputado Espert a la rebelión fiscal. La democracia se construye cumpliendo la ley.



El PJ bonaerense calificó como "muy grave e irresponsable" el instigamiento de Milei y Espert a no pagar impuestos en la provincia

El Partido Justicialista (PJ) bonaerense cargó contra el presidente Javier Milei y el diputado José Luis Espert, que recientemente se incorporó a La Libertad Avanza y preside la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, luego de que llamaran a no pagar los impuestos en la provincia de Buenos Aires.

"José Luis Espert, diputado nacional recientemente incorporado al bloque de La Libertad Avanza, como anunció el propio presidente de la Nación al inicio de esta semana, llamó a no pagar los impuestos en la provincia de Buenos Aires", apuntó el espacio en un comunicado.

También señaló que "la gravedad de los dichos de quien preside una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados de la Nación solo se supera por la validación del propio presidente de la Nación, Javier Milei".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/BonaerensePJ/status/1769415705579937993?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1769415705579937993%7Ctwgr%5Efdb7606f8862be05fd0ff806ac430889fc3047dc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fpolitica%2Fel-pj-bonaerense-califico-como-muy-grave-e-irresponsable-el-instigamiento-milei-y-espert-no-pagar-impuestos-la-provincia-n150746&partner=&hide_thread=false — • Comunicado del PJ de la provincia de Buenos Aires pic.twitter.com/PuVruE77zD — PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) March 17, 2024

"Es muy grave e irresponsable la actitud del presidente de la Nación y el diputado por la provincia de Buenos Aires que preside la comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso. Están abiertamente llamando a una rebelión fiscal en la provincia", alertó.