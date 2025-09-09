9 de septiembre de 2025 Inicio
Tras el cachetazo electoral, Javier Milei vuelve a bajar el perfil en redes sociales: hace cuánto no tuitea

El Presidente, que suele ser muy activo en X, no hizo ningún posteo el domingo ni el lunes y se limitó a compartir mensajes de sus seguidores. Con la conformación de una nueva mesa política, se concentra en reorganizar la estrategia de cara a octubre.

Milei guardó silencio tras las elecciones

Milei guardó silencio tras las elecciones, pero retuiteó mensajes de apoyo.

Tras el cachetazo que significó la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas bonaerenses, el presidente Javier Milei bajó el perfil en redes sociales: no hizo ninguna publicación en X entre la mañana del sábado y la noche del lunes y se limitó a repostear mensajes de otras cuentas.

El último posteo propio de Milei fue a la 1 de la mañana del sábado, cuando compartió un análisis del economista Federico Furiase y comentó: "Tremenda domada". Desde ese momento, todos los mensajes que aparecieron en su perfil fueron de seguidores y dirigentes libertarios.

En la previa de los comicios, el Presidente compartió elogios a su persona, declaraciones de otros funcionarios, comentarios de analistas políticos, datos económicos, críticas a la oposición y convocatorias a llamar y fiscalizar. Durante la jornada del domingo, reposteó fotos y videos del momento en que su hermana, Karina Milei, fue a votar rodeada de militantes.

Momentos antes de que cerraran las urnas, compartió un mensaje de Santiago Oría motivando a los fiscales de LLA, pero abandonó las redes sociales mientras se conocían los resultados y viajaba a La Plata. Reapareció después de las 22, cuando compartió el mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, anunciando que "nada va a cambiar en lo económico".

A partir de ese momento encadenó una serie de retuits donde intercaló fragmentos de su discurso en el búnker de La Plata con mensajes de apoyo de seguidores, funcionarios y referentes libertarios. Lo mismo ocurrió el lunes, cuando también destacó el dato de inflación en la Ciudad de Buenos Aires, la reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la conformación de su nueva mesa política.

Según el sitio web milei.nulo.lol, el Presidente, quien promediaba por encima de tres horas dentro de la app durante la semana previa de las elecciones, cortó a un tercio su participación: el domingo estuvo poco más de una hora y media, mientras que el lunes solo pasó 65 minutos. Además, pasó de repostear más de 100 mensajes por día a menos de 50.

Milei redes sociales elecciones SOLO CUERPO

Milei también mantuvo un bajo perfil en Instagram. En historias, compartió mensajes y publicaciones de otras cuentas; en el feed, solo sumó un posteo colaborativo con el perfil oficial de LLA, que subió el texto del discurso que leyó el domingo en el búnker.

