Tras el cachetazo electoral, Javier Milei vuelve a bajar el perfil en redes sociales: hace cuánto no tuitea El Presidente, que suele ser muy activo en X, no hizo ningún posteo el domingo ni el lunes y se limitó a compartir mensajes de sus seguidores. Con la conformación de una nueva mesa política, se concentra en reorganizar la estrategia de cara a octubre.







Milei guardó silencio tras las elecciones, pero retuiteó mensajes de apoyo.

Tras el cachetazo que significó la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas bonaerenses, el presidente Javier Milei bajó el perfil en redes sociales: no hizo ninguna publicación en X entre la mañana del sábado y la noche del lunes y se limitó a repostear mensajes de otras cuentas.

El último posteo propio de Milei fue a la 1 de la mañana del sábado, cuando compartió un análisis del economista Federico Furiase y comentó: "Tremenda domada". Desde ese momento, todos los mensajes que aparecieron en su perfil fueron de seguidores y dirigentes libertarios.

En la previa de los comicios, el Presidente compartió elogios a su persona, declaraciones de otros funcionarios, comentarios de analistas políticos, datos económicos, críticas a la oposición y convocatorias a llamar y fiscalizar. Durante la jornada del domingo, reposteó fotos y videos del momento en que su hermana, Karina Milei, fue a votar rodeada de militantes.

Momentos antes de que cerraran las urnas, compartió un mensaje de Santiago Oría motivando a los fiscales de LLA, pero abandonó las redes sociales mientras se conocían los resultados y viajaba a La Plata. Reapareció después de las 22, cuando compartió el mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, anunciando que "nada va a cambiar en lo económico".

A partir de ese momento encadenó una serie de retuits donde intercaló fragmentos de su discurso en el búnker de La Plata con mensajes de apoyo de seguidores, funcionarios y referentes libertarios. Lo mismo ocurrió el lunes, cuando también destacó el dato de inflación en la Ciudad de Buenos Aires, la reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la conformación de su nueva mesa política.