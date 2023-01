Tras la renuncia de Donda, el Gobierno ratificó la intervención del INADI y designó a su reemplazante

"Seguiré militando en el Frente de Todos por la sociedad libre, justa e igualitaria con la que soñamos y, sobre todo, merecemos", agregó.

En este sentido, el Gobierno salió a hablar tras la renuncia de Donda y el secretario de Gabinete, Juan Manuel Olmos aseguró que fue removida del cargo porque el presidente Alberto Fernández perdió la confianza en ella.

El decreto publicado en el Boletín Oficial

Según explica el decreto publicado en el Boletín Oficial, informa que "a partir del 10 de enero de 2023, la renuncia presentada por la abogada Greta Marisa PENA al cargo de Subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad."

Por ende a partir del 10 de enero, mediante el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández: "Desígnase, a partir del 10 de enero de 2023, a la abogada Greta Marisa PENA como Interventora del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a partir de la fecha del presente y hasta el 10 de diciembre de 2023".

document (8).pdf

La carta de renuncia de Victoria Donda

En la noche del jueves, Donda publicó en sus redes sociales una carta explicando los motivos de su alejamiento del INADI. En su escrito la exfuncionaria anunció su "fin de ciclo" en el Gobierno y aclaró que se aleja "porque se dejó de escuchar allí donde más se debe".

En la extensa carta en la que explicaba su salida, sostuvo que "agravando fuertemente lo anterior, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el Gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público".