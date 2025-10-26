Tras el escándalo, José Luis Espert fue a votar pero evitó dar declaraciones El excandidato a diputado por La Libertad Avanza, quien debió dejarle su lugar a Diego Santilli debido a sus vínculos con Fred Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos, se presentó en la escuela Holy Cross, en Beccar. Allí, enfrentó a los periodistas y apenas alcanzó a decir que él solo quería "hacer un aporte a la política". Por







José Luis Espert no quiso dar definiciones a los medios de comunicación. C5N

El excandidato a diputado por La Libertad Avanza, José Luis Espert, quien debió dejarle su lugar a Diego Santilli debido a sus vínculos con Fred Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos, se presentó en la escuela Holy Cross, en Beccar, para emitir su sufragio en las elecciones legislativas de este domingo. Evitó dar definiciones a los medios de comunicación y apenas atinó a decir que él solo quería "hacer un aporte a la política".

"No voy a hacer declaraciones", fue su primera respuesta ante los intentos de los periodistas de dialogar con él una vez consumado su voto.

"Siempre me consideré un ciudadano común que quería hacer un aporte a la política", expresó luego.

En los días previos, Santilli advirtió que Espert "va a tener que dar explicaciones ante la Justicia", y señaló que el narcoescándalo "pudo contribuir a la apatía y la indiferencia" en la población en el marco de los comicios legislativos del 26 de octubre, aunque pidió dar vuelta la página. "Ahora tenemos la oportunidad de retomar el camino, de pedirle a la gente que nos vote y nos acompañe por lo que viene, por lo que todavía falta hacer en nuestro país", sostuvo.

Mientras tanto, la Justicia Federal de San Isidro, que es donde tramita la causa originada en la denuncia que hizo tiempo atrás el dirigente social Juan Grabois contra Espert por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Fred Machado ordenó este miércoles una serie de nuevos allanamientos en la localidad bonaerense de Pergamino.