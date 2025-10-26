Diego Santilli remarcó que "el objetivo es remontar la distancia de septiembre" en la provincia de Buenos Aires El principal candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza sufragó en una escuela de Tigre y se mostró optimista de cara a los resultados finales. "Tengo fe", aseguró, después de la abultada derrota libertaria en las legislativas provinciales. Por







Diego Santilli aseguró que esperan acortar la brecha tras el traspié de septiembre.

El candidato central a diputado por La Libertad Avanza, Diego Santilli, hizo hincapié en que "el objetivo es remontar la distancia de septiembre", considerando los comicios bonaerenses, en donde Fuerza Patria sacó una amplia ventaja.

"Yo dije cuál era mi expectativa, hay que hacer un trabajo para remontar. Mucho no puedo decir, pero el objetivo es remontar esa distancia de septiembre", señaló tras asistir a los comicios y votar en una escuela de Tigre.

Luego, ya pensando en los resultados posteriores a las 18, indicó: "Vamos a ver al final. Yo todavía tengo fe, tengo ganas de que eso suceda, pero bueno, esperemos..."

Santilli quedó como principal candidato de LLA tras la renuncia de José Luis Espert en medio del presunto vínculo con el narcotraficante Fred Machado. Ello derivó en dos situaciones con polémica de cara a los comicios: primero por la medida de la Justicia de denegar la posibilidad de reimprimir las boletas y luego, por quién encabezaría el espacio, disputa que se tuvo que dar con Karen Reichardt.

"Ha sido una campaña difícil, eh, corta para mí, de solo 18 días. Fue difícil, pero bueno, yo he puesto todo la actitud y la garra, se trata de eso", contó al respecto el candidato libertario sobre esta situación de que la boleta no tenga su cara.