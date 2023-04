Tras el anuncio de las PASO, Larreta se reunió con Jorge Macri para analizar la estrategia electoral

El encuentro se desarrolló en el Teatro Colón, en una oficina perteciente al exalcalde Jorge Telerman, entre las 15.15 y las 16. "No estaba prevista, se organizó luego que Horacio Rodríguez Larreta anunció en redes sociales que se iban a realizar las elecciones concurrentes" , explicó el periodista Bernardo Magnago en El Diario .

"En esos 45 minutos, la idea que le transmitió Larreta a Jorge Macri fue que 'si nos organizamos y vamos bien armados le podemos ganar a Martín Lousteau. De esa manera, solucionamos este panorama complicado que tenemos dentro de la coalición de Juntos por le Cambio'", afirmaron desde el móvil de C5N.

Luego de la charla que mantuvieron, ambos dirigentes se retiraron por separado y no realizaron declaraciones a los medios de prensa presentes. Sin embargo, fuentes cercanas al exintendente de Vicente López aclararon que nunca pensó en renunciar a su cargo.

En tanto, fuentes cercanas al encuentro, detallaron a C5N.com, resumieron que por parte de Jorge Macri se abordaron temas de la gestión y se instó a reforzar la unidad de Juntos por el Cambio como así también bajarle el tono a la discusión interna.

Las críticas de Juntos por el Cambio a Larreta

Luego del anuncio de Rodríguez Larreta, los dirigentes más importantes del PRO cuestionaron la determinación del jefe de Gobierno: el expresidente Mauricio Macri; la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el diputado Cristian Ritondo; y la presidenta del partido, Patricia Bullrich.

"El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", manifestó Vidal en Twitter y enseguida recibió un respaldo del exmandatario: "Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión".

Tuit Vidal sobre elecciones concurrentes 10-04-23

La opinión de Marcos Cittadini: ¿Se parte JxC?

Elecciones concurrentes: cómo se votaría en la Ciudad de Buenos Aires

El método de votación que anunció Larreta se denomina desdoblamiento concurrente. Las elecciones para jefe de Gobierno se realizarán el mismo día que las nacionales, pero se utilizará un sistema mixto, es decir, una modalidad distinta para cada una.

Elecciones nacionales: se elige Presidente, diputados y senadores con la boleta sábana tradicional.





Elecciones locales: se elige jefe de Gobierno, legisladores y comuneros con boleta única, ya sea de papel o electrónica.

Aunque las dos votaciones se realizarían el mismo día, el método implicaría un desdoblamiento, ya que se emplearían dos boletas distintas. Esto significa que las candidaturas para cargos locales y nacionales podrían elegirse por separado y no necesariamente "arrastrar" votos, como sucede con la boleta sábana.