Traiciones, infidelidades, favores y acomodos: los chat que complican a Lilia Lemoine y Javier Milei

El triangulo amoroso entre Milei, Lemoine y su ex

Entre los chat, hay algunos mensajes que dan cuenta de la relación que mantenía Lemoine con su ex y Milei

Lilia - Tengo que resolver este tema de no poder abrir los archivos que descargo

Novio - Yo quiero mis fotos.

L - Estoy cargando la batería de la cámara. Si Milei me deja de pedir cosas por más de 15 minutos por ahí la encuentro.

N - ¿Qué te pide? ¿Cosas sexuales?

L - Si, que le revise los talones.

N - Genial

L - Los zapatos le lastiman el pie.

En otra serie de mensajes, se ve como el acuerdo amoroso que mantenía Lemoine con su ex se empieza a desquebrajar por escenas de celos.

N - No es drama. Vos querés siempre hacer lo que querés. Anda a acostarte con Javier. Suerte.

L - Es un chiste, ¿No?

N - Te vas a acostar con Javier vos y yo tengo que tomármelo bien..

L - No, pero no te enojes conmigo.

N - Estas jugando conmigo. Te dije que todo esto me iba a generar problemas y queden en bolas. Te dije que ibas a terminar cogiendo con Milei otra vez y me lo negaste. Al pedo me haces todo el cuento a mi y ahora me descartas con Javier.

L - No estoy cogiendo con Milei. No soy Rebeca. No digas pavadas.

N - A pero te quedas a dormir con él en la misma cama.

L - No es lo mismo.

N - Qué pensás que va a pasar.

L - Y, lo sabés. Nada. Estoy sangrando como si me hubieran apuñalado además.

N - Claro, "nada".

L - Pensás que no puedo decir no. Esto ya lo habíamos hablado. No cambio nada. Edito algo y vuelvo

N - Si, anda a hacer tus recortes y a dormir con Milei.

L - Otra vez, es broma?

N - NO. Jodete por hacer que te quiera.

L - No me tortures.

Repartición de cargos

Entre los chats, hay mensajes que dan cuenta cómo se repartían los cargos en el armado de La Libertad Avanza y la traición que sufrieron algunos militantes a los que le habían prometido cargos y finalmente no se lo dieron.

N - No se si voy a hacer el programa. No da que haga cosas en el espacio.

L - Hacelo. Sos amigo de Ramiro. ¿Qué tiene?

N - Que no apunto a tener un programa. Es perder el tiempo.

L - ¿Por qué?

N - No quiero boludear.

L - Si no te sirve ahora te va a servir después. Levantás el perfil.

N - No sirve levantar el perfil pinta. Me servía cuando iba a ser candidato. Ahora ya fue.

L - Sabes lo que hubiera dado por que alguien me diera una mano con estas cosas

N - Ya perdí un año, puse plata, hice todo lo que me dijeron, firme lo que querían, ayude a todos lo que pude y me dejan afuera, Me voy a ver que hago con mi vida. Es más puse mi computadora.

L - ¿No tengo nada de valor para ofrecerte entonces?

N - Devolvi mi sueldo. Cuando me toca cobrar a mi me descartan.

L - No entiendo por qué hiciste esas cosas.

N - Para ser candidato.

Coordinación de trolls para atacar a enemigos de Milei

Argenzuela compartió una serie de chats que dan cuenta que Lemoine y su novio tenían la responsabilidad de articular a los trolls libertarios para atacar a los enemigos de MIlei.

L - Necesito flyer para mañana. Javier con Viviana en A24 No lo pases, solo avisale al peluca o si vas a subir vos el video para que estés atento.

N - Extrañamente si. Listo, ya lo mandé al grupo de tuiteros. Ya está todo en manos de Romo.

Dice el primero de los mensajes que da cuenta de que ambos estaban detrás de las redes.

L - Me estoy haciendo amiga del Lilio de Bullrich. Javier quiere que los twitteros muevan eso. (un tuit de Lilia) No mi tuit necesariamente. Pero que le peguen a Giacomini

N - Listo

Uso de psicotrópicos

En los mensajes también se puede ver como Lemoine se encargaba de conseguir psicotrópicos sin receta para Milei.

L ¿Tenes somit?

N - No, ¿Quién necesita?

L - Milei.

N - A ver, pará.

L - Johny tiene la receta

N - ¿Tiene receta? Si no la pido. A no tengo pero va a tener que ir a comparto

L - si, estamos yendo.

Caspa de Milei

Entre los mensajes también hay un llamativo intercambio en el que se deja entrever que Milei sufre problemas de caspa y de piel.

N - Me quedé con el shampoo y el jabón especial para Milei y le compre una cosa a Karina. Fíjate si Milei tiene descamación en los surcos nasogenianos o en las orejas.

L - No tiene.

N - Joya.

L - Cuero cabelludo y cara.

N - Pasame foto del cuero cabelludo de Milei.

L - No le saqué hoy, casi no estuvo y me olvidé. Vino Karina.