Lilia Lemoine le mandó una carta documento y Jorge Rial redobló la apuesta: "Ratifico todo"

El conductor empezó el programa hablando de la novedad y leyendo la misiva en la que Lemoine manifestaba haberse sentido "injuriada en su buen nombre y honor" por la información que se reveló la semana pasada.

"Es la demostración palpable de que lo que venimos mostrando en Argenzuela en las últimas semanas: es una bala que le ha entrado en la línea de flotación a los libertarios. Nos quieren callar", expresó Rial al comentar que se trata de la primera carta documento que recibe desde que conduce el ciclo.

"La vida de los diputados nacionales es de interés público. Te pagamos el sueldo todos los meses", agregó el periodista, quien señaló que en realidad fue la diputada quien lo atacó en redes sociales metiéndose con su salud y con su familia.

"Vamos a seguir hablando de vos porque sos diputada y te pago el sueldo. Ahora quiero ir a juicio. Quiero verte cara a cara", apuntó Rial. "Tiene miedo porque estamos jugando en un terreno donde se sintieron siempre fuertes", completó.

El cruce entre Rial y Lemoine en redes sociales

Las revelaciones de Argenzuela sobre fotos y videos que comprometerían al presidente Javier Milei y que tendría la diputada Lilia Lemoine en su celular generaron tensión y preocupación dentro del Gobierno.

La semana pasada, en el programa conducido por Rial se contaron detalles de una serie de contenidos audiovisuales sobre el mandatario que la cosplayer tendría en su teléfono para presionarlo.

Así, reveló un episodio que involucraría al ex de Lemoine, conocido como el "elfo formoseño" por las cirugías que se realizó para parecerse a la criatura de la mitología nórdica. "Tenés a un tipo que está vestido, como se viste siempre, con su campera, con sus jeans, con sus zapatillas, agarrando cosas y revoleándolas porque no están dolarizadas. El tipo estaba soñando, el tipo agarraba el control remoto y decía: 'Este control no anda porque no está dolarizado'", indicó Rial al relatar uno de los mensajes que habría enviado el exnovio de la diputada, quien describía los videos que tendría la diputada en su celular. Además el conductor adelantó que hay mucho más material por descubrirse.

La filtración de información generó el fastidio de Lemoine, quien este domingo realizó un duro ataque contra Rial y Mauro Federico. "No tenía idea de quién era Mauro Federico hasta esta semana en que me lo nombraron varias personas y ahora veo las boludeces que publica", escribió la diputada en su cuenta de X.

La respuesta de Rial no tardó en llegar. "Está nerviosa la cortesana del poder. La entiendo. Su fragilidad emocional e intelectual está a punto de estallar. Y todavía no vio nada. Las ganas de que sea lunes", escribió el conductor dejando entrever que el programa del lunes sería explosivo en cuanto a la información.