Jorge Rial cruzó a Lilia Lemoine y adelantó más revelaciones sobre la interna libertaria en Argenzuela

Así, reveló un episodio que involucraría al ex de Lemoine, conocido como el "elfo formoseño" por las cirugias que se realizó para parecerse a la criatura de la mitología nórdica. "Tenés a un tipo que está vestido, como se viste siempre, con su campera, con sus jeans, con sus zapatillas, agarrando cosas y revoleándolas porque no están dolarizadas. El tipo estaba soñando, el tipo agarraba el control remoto y decía: 'Este control no anda porque no está dolarizado'", indicó Rial al relatar uno de los mensajes que habría enviado el exnovio de la diputada, quien describía los videos que tendría la diputada en su celular. Además el conductor adelantó que hay mucho más material por descubrirse.

La filtración de información generó el fastido de Lemoine, quien este domingo realizó un duro ataque contra Rial y contra el periodista Mauro Federico. "No tenía idea de quién era Mauro Federico hasta esta semana en que me lo nombraron varias personas y ahora veo las boludeces que publica. Es un ´periodista´ que desconoce la estructura gramatical de una oración y se caga en el contexto de las frases. Mentiroso como HuevoDuro" escribió la diputada en su cuenta de X.

La respuesta de Rial no tardó en llegar. "Está nerviosa la cortesana del poder. La entiendo. Su fragilidad emocional e intelectual está a punto de estallar. Y todavía no vio nada. Las ganas de que sea lunes", escribió el conductor dejando entrever que el programa del lunes será explosivo en cuanto a la información

"Publicar videos de una reunión de bloque de diputados es espionaje ilegal (sacar información privada sin permiso). Eso es algo que los periosobres tienen que tener en cuenta al momento de hacer sus operetas. Se te escapó la tortuga Jorgito", contestó la diputada.

"La madama del burdel está nerviosa. Cuando mañana hablemos de la Batichica (ella sabe) calculo que se va a brotar más y aumentar su consumo. Falta menos para el lunes", retrucó el conductor del exitoso programa de C5N.