28 de julio de 2026 Inicio
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De cara a 2027: el peronismo retiene más votos que La Libertad Avanza entre jóvenes de barrios populares

Una encuesta reciente reveló que el 76% de las personas de entre 16 y 24 años en el AMBA volvería a votar un candidato peronista. Mientras que la intención de reelección libertaria es del 58%, ya que el 35% no volvería a votar a LLA y el 7% no sabe.

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La Libertad Avanza retiene el voto joven en barrios populares menos que el peronismo.

La Libertad Avanza retiene el voto joven en barrios populares menos que el peronismo.

El peronismo retiene más votantes de entre 16 y 24 años de los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires que La Libertad Avanza, según una encuesta del Instituto Universitario CIAS realizada entre mayo y junio de 2026 sobre 964 jóvenes. El 76% de quienes votaron al entonces ministro de Economía, Sergio Massa, volverían a elegir un candidato peronista.

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La encuesta midió intención de voto, percepción económica y comportamiento de consumo en 13 puntos focales distribuidos en barrios populares del AMBA, con criterios de sexo y edad ajustados según información del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

Si las elecciones hubieran sido entre mayo y junio, LLA hubiera retenido el 58% del voto joven en los barrios populares. El 35% no volvería a votarlo y el 7% no sabe a quién votaría. Del primer universo, el 16% votaría al peronismo y el 11% en blanco. En el caso del voto peronista de 2023, solo el 6% migró hacia la izquierda, el 3% hacia LLA y el 2% al PRO.

El 42% de quienes votaron a Javier Milei en 2023 no lo volvería a votar o duda en volver a hacerlo.

El 42% de quienes votaron a Javier Milei en 2023 no lo volvería a votar o duda en volver a hacerlo.

El impacto de la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, impacta en la retención del voto libertario: quienes eligieron a Milei en 2023 y residen en hogares que no recortaron ningún consumo, el 64% volvería a votar a LLA. Entre quienes sí debieron ajustarse, esa proporción cae al 53%.

Cuando se proyecta la intención de voto total entre los jóvenes encuestados, el peronismo concentra el 67% de quienes declaran que votarían, frente al 25% que se inclinaría por alguna expresión de LLA. La izquierda obtendría el 6% y el PRO, el 2%.

Intención de voto por género y situación económica

En cuanto a la composición por género, los hombres se inclinan en su mayoría por LLA y las mujeres por el peronismo. El 63% de los votantes libertarios son varones, mientras que el 37% son mujeres. En el peronismo, la relación se invierte: el 57% son mujeres y el 43%, varones.

Los jóvenes que viven en hogares que debieron recortar su consumo la intención de voto a LLA alcanza el 20%, mientras que los jóvenes de hogares que no se ajustaron la cifra escala al 34%. El peronismo, en cambio, se mantiene como la fuerza mayoritaria en ambos grupos.

El 75% de los encuestados percibe que la economía empeoró en los últimos 12 meses y apenas el 8% considera que mejoró. El 60% declaró que su hogar redujo el consumo en algún rubro durante lo que va del año: el 40% recortó en alimentos, el 18% en ropa o calzado, el 17% en recreación y el 14% en servicios como luz, gas o telefonía.

Además, el 57% de los jóvenes señaló que en su hogar se endeudaron para afrontar gastos cotidianos. El canal predominante fue el informal: el 68% recurrió a familiares o amigos y el 39% a prestamistas del barrio. Las billeteras virtuales y las tarjetas de crédito fueron utilizadas por el 21% y el 18%, respectivamente. Entre los hogares que ajustaron su consumo, el 66% también tomó deuda, frente al 41% de los que no realizaron recortes.

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