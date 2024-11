Sesión especial en Diputados: la oposición afirma tener quórum para modificar la Ley de DNU

El Poder Ejecutivo mas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y otros funcionarios del Gobierno buscan que no se alcance el quórum en la sesión especial de este martes a las 15 , en la que la oposición buscará insertar modificaciones a la Ley 26.122 , que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Además, se tratará el rechazo al DNU 846 acerca del canje de deuda sin respaldo en el Congreso.

En el conteo, aparecen 94 de los 99 diputados de Unión por la Patria, los 12 radicales de Democracia para Siempre, 12 de Encuentro Federal, cinco del Frente de Izquierda, cinco de seis legisladores de la Coalición Cívica, más Álvaro González y Héctor Baldassi (del larretismo del PRO), y el santacruceño Sergio Acevedo (Por Santa Cruz).

Desde la oposición, esperan poder sumar para la reforma de la ley de DNU a los radicales "moderados" como Julio Cobos, Fabio Quetglas, Martín Tetaz y a Mario Barletta, quien conformó hace poco un monobloque.

Por su parte, desde el Gobierno presionan a los gobernadores en busca de que influyan en la ausencia de los diputados provinciales. Una de los elementos de negociación sería la exclusión de los pedidos que llegaron desde todos el país para el Presupuesto 2025.

La postura del PRO: no dar quórum

PRO

El PRO decidió no dar quorum en la sesión especial, tras una reunión de la Mesa Ejecutiva donde estuvieron presentes el presidente del partido, Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; la diputada exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el diputado y presidente del bloque Cristian Ritondo; entre otros dirigentes.

"Vamos a mantener la misma postura en el Congreso que venimos sosteniendo a lo largo del último año: no vamos a poner en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana no daremos quórum y, en el caso que se logre, no vamos a votar con el kirchnerismo", expresaron desde el partido.