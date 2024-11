El radical Fernando Carbajal apuntó contra los gobernadores dialoguistas: "Profunda vergüenza ajena"

Luego de que la Cámara de Diputados convocara a una sesión especial para tratar la reforma de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) , que buscara ponerle un límite a las medidas de Javier Milei, el legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) , Fernando Carbajal , se mostró confiado al sostener que "es discutible si el Presidente puede vetar o no" la posible modificación.

En diálogo con Lautaro Maislin y Daniela Gian para Fuera de Agenda, Carbajal destacó que "logramos un consenso mayoritario para un proyecto que todos los sectores políticos siempre hemos dicho que había que hacer" y consideró que "los DNU se han convertido en una patología de nuestro sistema republicano y esta en la oportunidad de curarlo".

"No estamos diciendo que no se van a poder seguir dictando DNU. Lo que no se va a poder hacer, con esta ley, es abusar de los DNU como está haciendo Milei", indicó en referencia a lo expresado por el jefe de Estado quien anticipó que vetará cualquier reforma que salga del Congreso ya que "se tratando de hacer un golpe de Estado, cambiando las reglas de juego a mitad de camino".

En ese sentido, el legislador expresó: "Uno de los tantos problemas que tiene este presidente es la grandilocuencia en las palabras y banalizar cosas tan importantes y tan duras como es un golpe de Estado. Habla de la enorme irresponsabilidad que es el sello distintivo de la gestión de Milei".

Además, pese a la advertencia del libertario, calificó como "discutible si lo puede vetar o no" y puso sus fichas en la salida de la reforma. "Hay que ver si Milei sigue teniendo la mayoría necesaria para los vetos cuando se trata de un tema institucional como este", añadió.

Señaló que si existe el veto, eso "nos va a llevar a un escenario de fuerte enfrentamiento institucional, por lo que me parece que un Gobierno que está en minoría en el Congreso debería actuar con mayor prudencia".

Diputados UCR

La grieta en el radicalismo

Por otra parte, se refirió al encuentro en Casa Rosada con el Presidente y los mandatarios provinciales del radicalismo, con el objetivo de acercar posiciones en la discusión por el Presupuesto 2025 y ocurrido apenas días después de que Milei criticara con dureza al fallecido expresidente Raúl Alfonsín.

Sin rodeos, apuntó contra Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, quien minimizó los dichos del mandatario: "Valdés me da una profunda vergüenza ajena. Creo que es patético y el argumento político es falso y mentiroso".

"Lo verdaderamente preocupante es que Valdés y Pullaro (gobernador de Santa Fe) no vean que los dichos de Milei no son casuales. El ataque contra Alfonsín estuvo refrendado por una campaña mediática y de sus trolls y el acto inmediato fue un ataque violento contra el Comité Nacional de la UCR, recogido por el Presidente banalizándolo y justificándolo".

"No se trata de que nos ofendemos. El problema es que en esa puteada a Alfonsín lo que hay es la directa crítica de Milei al sistema democrático y republicano y lamento que los gobernadores no estén percibiendo esto o tengan otros intereses que les parezcan superiores", sostuvo.

Javier Milei reunión gobernadores radicales Redes sociales

Por último, retomó sobre el quiebre del espacio en el Congreso, tras la salida de doce diputados del bloque presidido por De Loredo, al que denominó "el bloque del oficialismo del Cambio" y aseguró que "hoy son los que están marcando el ritmo" dentro del radicalismo. "Ahora hay que ver como se manifiesta en el recinto esa nueva conformación", anticipó.

"Salieron públicamente a decir que todos los que van a votar para reformar la Ley de DNU somos kirchneristas y en eso están incluyendo a muchos de su propio bloque", cuestionó.

Sobre los motivos que lo impulsaron junto a otros legisladores a alejarse, argumentó: "Armamos un bloque diferente porque queremos dejar en claro que la Unión Cívica Radical es oposición y esta preparada para ser alternativa al gobierno de Milei, no compartimos el optimismo que otros tienen sobre el futuro del país en manos de Milei".