La definición se tomó tras una reunión de la Mesa Ejecutiva del partido conducido por Mauricio Macri. Aseguran que no quieren poner en riesgo la gobernabilidad de La Libertad Avanza.

El PRO decidió no dar quorum en la sesión donde se debatirá la reforma de los DNU y el decreto sobre la deuda

El PRO decidió no dar quorum en la sesión que se realizará este martes en la Cámara de Diputados donde se debatirá la reforma de los Decretos de Necesidad y Urgencia el rechazo al DNU 846 sobre canje de deuda sin el respaldo del Congreso Nacional. Por su parte, el Gobierno negocia con bloques dialoguistas para voltear la sesión.

Tras el encuentro, el PRO hizo a conocer las definiciones que se tomaron. "Vamos a mantener la misma postura en el Congreso que venimos sosteniendo a lo largo del último año: no vamos a poner en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana no daremos quórum y, en el caso que se logre, no vamos a votar con el kirchnerismo", expresaron.

También se refirieron al conflicto de Aerolíneas Argentinas y sostuvieron que la situación "expone una problemática que existe con los gremios" en muchas empresas. "Es por eso que exigimos el tratamiento de la ley de democratización sindical que presentaron varios diputados de nuestro bloque", indicaron.

Por último aseguraron que su bloque en la Cámara de Diputados insistirá en el pedido de una sesión especial para la semana próxima, para tratar y aprobar la Ley de Ficha Limpia.

Sesión clave en Diputados: el poroteo de votos

Los bloques de Encuentro Federal, Unión por la Patria y de Democracia para Siempre, más otros espacios opositores, afirman contar con los votos necesarios para avanzar con la reforma de la ley de DNU y rechazar el decreto de la deuda.

De hecho, La Libertad Avanza es consciente que la oposición ya tiene los votos para reformar la ley de DNU, ya que tiene una base de 135 legisladores dispuestos a aprobar el proyecto.

En el desglose de la cuenta, aparecen 94 de los 99 diputados de Unión por la Patria, los 12 radicales de Democracia para Siempre, 12 de los 16 diputados de Encuentro Federal, los cinco de la izquierda, cinco de seis legisladores de la Coalición Cívica, los dos larretistas del PRO, Álvaro González y Héctor Baldassi, y el santacruceño Sergio Acevedo.

Los opositores confían en suman para la reforma de la ley de DNUa los radicales "moderados" de la UCR Julio Cobos, Fabio Quetglas, Martín Tetaz y a Mario Barletta, quien conformó hace poco un monobloque.

En tanto la bancada radical, que preside Rodrigo De Loredo, definirán entre el lunes y el martes que posición asumirán con respecto a la reforma de la ley de DNU y sobre el canje de deuda, y lamentaron que el Gobierno no haya aceptado una propuesta que realizaron cuando se trató la Ley Bases.