Senadores radicales pidieron no recibir el aumento que se votó en el Congreso

El aumento para los senadores que se aprobó este jueves en una sesión generó polémica dentro del Gobierno y en distintos partidos políticos. Tras la crítica del presidente Javier Milei y las explicaciones de la vicepresidenta Victoria Villarrruel, dos senadores radicales solicitaron que no les aumenten la dieta que reciben.

Un senador de La Libertad Avanza firmó el proyecto para aumentarse el sueldo y se arrepintió: "Me equivoqué"

"Finalizada la sesión en el Senado con Mariana Juri solicitamos a la Secretaría Administrativa analizar la posibilidad de no percibir el aumento, que no avalamos en la votación, para demostrar coherencia con el sentido de nuestro voto" , señaló el senador Rodolfo Suárez en su cuenta de X.

image.png

El ex gobernador de Mendoza, que votó en contra del incremento, sostuvo que no estaba de acuerdo con la discusión que se dio este jueves en el recinto. Su publicación fue acompañada por la nota que mandó al Senado para pedir que no le otorguen el aumento.

"Por medio de la presente nos dirigimos a usted a efectos de solicitarle tenga a bien analizar la posibilidad de no incluir el aumento autorizado en Sesión Ordinaria del día de la fecha de Honorable Senado de la Nación, a la liquidación de nuestras dietas", dice el texto de la nota.

image.png

La Cámara Alta aprobó a mano alzada, sin debate, un proyecto de resolución por el cual los legisladores se aumentarán las dietas a partir de mayo. De esta manera el sueldo en mano de los senadores nacionales pasaría de $1,7 a $4 millones. La iniciativa fue propuesta sobre tablas por el senador salteño Juan Carlos Romero, en concordancia con otros bloques.

Según explicaron algunos representantes provinciales, el ascenso del vocero presidencial, Manuel Adorni, como Secretario de Estado, y el incipiente aumento en su sueldo, motorizó la movida.