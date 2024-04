Victoria Villarruel se despegó del aumento de las dietas de los senadores y acusó campaña sucia de los trolls

De esta manera, se concretó una suba que había sido rechazada en el mes de marzo y que generó un fuerte intercambio entre Milei y Villarruel, que algunos señalaron como un quiebre entre ambos. Más tarde, para despejar dudas, se sacaron una foto juntos intentando demostrar unidad.

"Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo", relató la vicepresidenta en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, medio por el cual también manifestó su rechazo el presidente Javier Milei.

En ese sentido, se justificó al explicar: "Como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones", al tiempo que aclaró que tampoco puede "obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos".

"Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna -agregó Villarruel- pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción", agregó, en referencia a las cuentas libertarias en redes sociales, las cuales ya han animado críticas contra el desempeño de la vicepresidenta.

Entonces, denunció una campaña en su contra por la que "se le miente al pueblo y ciertos sectores aprovechan para intentar ensuciarme".

"Pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo", concluyó sobre lo ocurrido en la Cámara alta.

Villarruel sostuvo que no tiene "injerencia alguna" en el aumento de sueldo de los senadores X

Javier Milei apuntó contra los senadores: "Así se mueve la casta"

El presidente Javier Milei apuntó contra los senadores tras conocerse que los legisladores de la Cámara alta se aumentaron el sueldo y pasarán a cobrar unos $4 millones por mes. "Así se mueve la casta", escribió en la red social X.

El mandatario destacó que "los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza", para luego vaticinar, en alusión a las elecciones legislativas del próximo año, que "el 2025 será paliza histórica".

La votación del incremento de las dietas se realizó sin debate y mano alzada, después de haber dado luz verde a los seis pliegos de los embajadores propuestos por Milei y a 20 acuerdos internacionales.