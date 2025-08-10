Semana de movilizaciones contra el ajuste en ciencia, salud, educación y jubilaciones Diversos sectores protagonizarán una semana de acciones de protesta y manifestaciones en rechazo a los continuos recortes del gobierno de Javier Milei en áreas clave del Estado. Por







Semana de movilizaciones contra el ajuste en ciencia, salud, educación y jubilaciones

La semana que comienza volverá a estar cargada de protestas contra el plan de ajuste del gobierno de Javier Milei en áreas claves del Estado. Científicos, trabajadores de la salud, jubilados y organizaciones de discapacidad preparan marchas, paros y actos para visibilizar el impacto real de los recortes en sus condiciones de vida.

El lunes, los sindicatos docentes y no docentes resolvieron un paro universitario en reclamo de un aumento salarial e incremento de las partidas presupuestarias, en medio del debate en el Congreso y tras la media sanción del proyecto de ley que incrementa los recursos en las casas de estudios.

Con la consigna “basta de salarios debajo de la línea de pobreza”, desde este lunes, en gran parte de las universidades nacionales (UUNN) del país se aplazará el inicio del segundo cuatrimestre. La semana de medidas fue oficializada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios nucleada en la CONADU, en reclamo de mejoras salariales, financiamiento de gastos de funcionamiento y presupuesto para ciencia y tecnología.

El martes, el Polo Científico de Palermo será el epicentro de la concentración de investigadores, becarios y trabajadores del Conicet. A partir del mediodía, convocan a una concentración y asamblea en reclamo de la publicación urgente de los resultados del concurso de becas y para rechazar el ajuste en ciencia y tecnología que deja en jaque la continuidad de numerosos proyectos estratégicos para el país.

Al día siguiente, los trabajadores del Hospital Garrahan, realizarán un nuevo paro en rechazo al recorte presupuestario nacional y a la crisis salarial que arrastran desde hace más de un año y medio. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) adelantó que, además del paro, habrá una movilización y una asamblea para definir una caravana y un “ruidazo” hacia la Quinta Presidencial de Olivos con la consigna clara: “que el presidente escuche al Garrahan”.

Los trabajadores del hospital confirmaron además la organización de una gran acción federal para el 27 de agosto, que buscará visibilizar la crítica situación que atraviesan no solo el Garrahan, sino también la salud pública, la universidad y el Conicet en todo el país. El miércoles también será jornada de protesta para los jubilados, que volverán a marchar al Congreso para repudiar el veto presidencial al aumento del 7,2% en las jubilaciones, a la suba del bono previsional de $70.000 a $110.000 y a la prórroga de la moratoria. La movilización exige medidas que apunten a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. En esa misma marcha, organizaciones y familias de personas con discapacidad se sumarán al reclamo contra el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, que condiciona seriamente los derechos de ese colectivo.