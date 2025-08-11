11 de agosto de 2025 Inicio
Ian Moche le respondió a Javier Milei: "La agresión fue fea para toda la familia"

El niño con autismo y activista por la inclusión respondió públicamente al Presidente tras su defensa legal por ataques en redes sociales, mientras su familia exige respeto y protección para los derechos de la infancia.

Ian Moche, el niño activista con diagnóstico de autismo, respondió a la presentación judicial que hizo Javier Milei en la causa por el ataque en redes sociales y sostuvo que el presidente no respeta la democracia.

Pablo Grillo será operado nuevamente para colocarle una prótesis craneal
Pablo Grillo será operado nuevamente para colocarle una prótesis craneal

Lo que pasó fue feo para toda la familia, vivimos situaciones bastante duras", expresó el niño en diálogo con Radio 10 en una entrevista en la que volvió a manifestar su deseo de reunirse con el mandatario para que conozca la situación de las personas con discapacidad y construir un mundo "más amigable".

Este lunes, el Presidente se presentó en la causa y sostuvo que su tuit contra Ian, donde lo acusó de ser “ultrakirchnerista”, está “amparado por la libertad de expresión”. Además afirmó que la publicación fue realizada desde su cuenta personal y no implicó uso de fondos públicos ni actos estatales.

Ian reconoció que entiende la libertad de expresión pero recordó que vivimos en democracia, eso implica poder decir todo respetando las leyes. "Una de esas leyes establece que no se puede hacer sentir mal a un niño y que el Estado debe proteger el interés superior del niño”, indicó.

También contó que ahora busca enfocarse en cosas positivas y agradeció el apoyo que recibió por gran parte de la sociedad tras el ataque. "Hay que denunciar las injusticias y prepararse", completó.

Por su parte, Marlene Spesso, madre de Ian, rechazó con dureza la postura de Milei: “Me sorprende que el presidente no quiera acceder a algo tan simple como no ofender a un niño. Eso va contra la Convención sobre los Derechos del Niño", señaló

"Al principio pensé que fue un error, pero hoy creo que lo hizo con conciencia y sin imaginar que íbamos a iniciar una demanda. Tiene un grado de narcisismo que lo hace creerse todopoderoso y que nadie lo va a enfrentar”, agregó la madre de Ian.

