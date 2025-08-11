11 de agosto de 2025 Inicio
Horror en Misiones: asesinó a sus hijos, hirió a su esposa embarazada y se suicidó

La principal sospecha de las autoridades apunta a que asesinó a sus familiares a machetazos. El hecho ocurrió en el barrio San Lorenzo.

Misiones Cuatro

Un hombre asesinó a sus dos hijos, hirió a su esposa embarazada y se suicidó en la ciudad misionera de Posadas. El hecho se descubrió después de que la Policía ingresó a una vivienda, advertida de que los familiares no podían contactarse con los miembros de la casa.

El suceso se registró en una casa situada en la calle Cedro y 57 en el barrio San Lorenzo, cuando unos policías ingresaron y encontraron muertos a su hijo de 21 años con discapacidad motriz y su hija de 13. En tanto, en otra habitación hallaron a la esposa del hombre golpeada en el cuello, junto a su hermano, y en otro sector al agresor colgado de un tirante.

Por el hecho intervino la Policía de Misiones.

El hombre fue identificado como José Ricardo Ferreyra, mientras que la mujer fue trasladada hacia un hospital para ser asistida. Según los primeros datos de la investigación, el atacante agredió con un machete a las víctimas y después se suicidó.

La causa es encabezada por el juez de instrucción N°6, Ricardo Balor, además del fiscal René Casals, quienes se espera que pidan que declaren los únicos sobrevivientes del hecho.

Una mujer de 37 años murió y su hijo de 16 resultó herido tras ser baleados por sicarios el sábado por la noche en el barrio Empalme Graneros, en la zona noroeste de Rosario, y los investigadores sospechan que fueron atacados por error mientras pasaban caminando frente a un búnker de drogas.

La víctima fue identificada como María Florencia González, una peluquera que tenía su local a pocos metros del cruce de Cavour y Ottone, donde ocurrió el ataque. Ella murió en el acto, mientras que el adolescente recibió un impacto de bala en la cadera derecha y fue trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Según reconstruyó la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, madre e hijo vivían en la zona y se dirigían a una despensa cercana cuando dos personas les dispararon desde una moto en movimiento. Vecinos aseguraron a Rosario3 que la mujer era querida en el barrio y "no andaba en nada raro".

González fue despedida este lunes por la mañana en una sala velatoria de la calle Santiago al 900. "Es una locura que no podemos entender", aseguró Gonzalo, expareja de la mujer y padre de su hijo, a Radio 2. "No sé si la confundieron", agregó, y negó las versiones de que la peluquera había denunciado a un búnker de drogas.

La investigación quedó a cargo del fiscal Patricio Saldutti, quien ordenó realizar pericias en el lugar del ataque. El gabinete criminalístico secuestró cinco vainas servidas calibre 40; también se relevaron las cámaras de seguridad y se le tomó testimonio a vecinos de la zona.

