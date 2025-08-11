11 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La encuesta que muestra el hartazgo de la gente por los insultos de Javier Milei a opositores

Una investigación muestra que el estilo agresivo del Presidente perdió apoyo incluso entre votantes libertarios, lo que podría haber motivado la promesa de un cambio comunicacional.

Por
Los motivos por lo que Javier Milei prometió dejar de insultar opositores: la encuesta que muestra el hartazgo de la gente

Los motivos por lo que Javier Milei prometió dejar de insultar opositores: la encuesta que muestra el hartazgo de la gente

La semana pasada, en un encuentro organizado por la Fundación Faro, el presidente Javier Milei sorprendió a propios y extraños con un anuncio inusual: prometió moderar su lenguaje y dejar de insultar a sus adversarios políticos.

Pablo Grillo será operado nuevamente para colocarle una prótesis craneal
Te puede interesar:

Pablo Grillo será operado nuevamente para colocarle una prótesis craneal

“Voy a dejar de usar insultos, a ver si están en condiciones de poder discutir ideas. Creo que discuten las formas porque carecen de nivel intelectual suficiente para debatir sobre el fondo”, declaró el mandatario, con su habitual tono desafiante.

El gesto, lejos de surgir de una autocrítica sobre la violencia verbal y el respeto que demanda la investidura presidencial, parece responder a un síntoma que el propio Gobierno empieza a registrar: el desgaste de un estilo que, aunque disruptivo al inicio, comienza a generar cansancio incluso entre sus propios votantes.

Una investigación realizada por Patricia Nigro y Mario Riorda, basada en datos de encuestas recientes, revela que el lenguaje agresivo de Milei perdió eficacia como herramienta de comunicación. La ciudadanía, golpeada por la crisis económica, exige menos eslóganes y más medidas concretas que mejoren su vida cotidiana.

El malestar no se limita al electorado opositor. Ante la pregunta “¿En qué medida se siente identificado con el estilo comunicativo del presidente Javier Milei?”, el 39,2% de los votantes libertarios respondió “para nada identificado”, el 32,9% “algo identificado” y solo el 27% dijo sentirse “bastante identificado”. Entre los opositores, el rechazo es casi unánime: el 97,7% no se reconoce en ese estilo.

Informe 1

El estudio también midió percepciones sobre el impacto democrático de esos discursos. Entre los simpatizantes del Gobierno, el 31,9% cree que la incivilidad política hace “mucho daño” a la democracia, el 21,8% opina que provoca “algo de daño” y el 42,3% sostiene que no genera ningún perjuicio. En el caso de los opositores, el 94% afirma que el daño es considerable.

Informe 2

Respecto al efecto de los mensajes de odio en la convivencia social, el 26,8% de los votantes libertarios cree que generan “mucho daño”, el 32,9% “algo de daño” y el 35,2% “nada de daño”. Entre los opositores, el 95,3% considera que deterioran gravemente el tejido social.

Informe 3

En síntesis, el cambio de tono anunciado por Milei parece menos una rectificación y más un cálculo político: un intento por contener la pérdida de adhesión en un momento en que la paciencia social se agota y el electorado demanda soluciones tangibles por encima de la retórica beligerante.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei recibió la distinción en la Casa Rosada.

Javier Milei fue distinguido como "Economista del Año 2025" por una entidad brasileña

Milei consideró que el tuit está amparado por la libertad de expresión.

Milei consideró que el tuit agraviante contra Ian Moche está "amparado por la libertad de expresión"

Axel Kicillof criticó el modelo económico de Javier Milei: Ajusta a los pobres para pagarle a los ricos

Kicillof volvió a arremeter contra el modelo económico de Milei: "Ajusta a los pobres para pagarle a los ricos"

Fenómeno barrial: la televisión francesa repudió el ajuste de Javier Milei en el Conicet

La televisión francesa repudió el ajuste de Milei en el Conicet: "Está en guerra con la ciencia"

Valentina Bassi: El veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad es pura malicia

Valentina Bassi: "El veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad es pura malicia"

Semana de movilizaciones contra el ajuste en ciencia, salud, educación y jubilaciones

Semana de movilizaciones contra el ajuste en ciencia, salud, educación y jubilaciones

Rating Cero

El ritmo de la venganza, un film de reino unido de 2020 que está siendo lo más visto en Netflix en agosto 2025.
play

El ritmo de la venganza es la película de espías y venganza que está siendo lo más visto de Netflix: de qué se trata

De qué se trata este documental imperdible que estrenó Netflix.
play

Está en Netflix, dura una hora y trata sobre un robo histórico

Juego de Honor, una película estadounidense de 2005 que está siendo tendencia actualmente en Netflix.
play

De qué se trata Juego de honor, la película de Samuel Jackson que es tendencia en Netflix

La familia se instaló en una casa de campo para disfrutar de unos días de descanso en plena naturaleza.

Luis Figo afronta rumores de separación con su esposa y con una publicación se lanzaron nuevas teorías: qué se vio

Juan Carlos Ramírez participó de reconocidas producciones.

Murió por un aneurisma cerebral un querido actor de La Rosa de Guadalupe y Rosario Tijeras

Nicki Nicole vio el partido junto a la familia del jugador del Barcelona, Lamine Yamal

Las imágenes que confirman el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

últimas noticias

play
De qué se trata este documental imperdible que estrenó Netflix.

Está en Netflix, dura una hora y trata sobre un robo histórico

Hace 14 minutos
Las brumas faciales son de las más elegidas por su facilidad de uso y por los beneficios inmediatos que ofrecen.

Cuál es el spray para el rostro que mantiene hidratada la piel y frena la aparición de arrugas

Hace 17 minutos
Este proyecto de reciclaje solo lleva unas horas.

Si tenés un ventilador roto y viejo, no lo tires: así podés hacer una lámpara hermosa para tu casa

Hace 20 minutos
La Copa Libertadores, un gran objetivo para los equipos.

Oficial: la Conmebol anunció dónde se jugará la final de la Copa Libertadores

Hace 28 minutos
La privacidad en línea en WhatsApp se convirtió en una prioridad.

Tenés que activarla: la nueva función de WhatsApp para cuidar tus chats

Hace 37 minutos