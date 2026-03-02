Se demora el inicio de clases en 15 provincias por un paro docente a nivel nacional La medida de fuerza fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y afecta a Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. En el territorio bonaerense, es la primera vez en seis años que se retrasa el comienzo del ciclo lectivo. Por + Seguir en







Las clases debían haber empezado este lunes en quince provincias. Redes sociales

El inicio de clases previsto para este lunes se demora en quince provincias debido a un paro docente a nivel nacional, convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

La medida de fuerza afecta a Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. En el territorio bonaerense, es la primera vez en seis años que se retrasa el comienzo del ciclo lectivo.

Aunque la provincia de Buenos Aires tenía previsto iniciar el ciclo lectivo 2026 este lunes 2 de marzo, las confederaciones docentes CTERA, UDA, CEA, Sadop y Amet convocaron a un paro nacional que afectará al comienzo de las clases tanto en el territorio bonaerense como en otras jurisdicciones del país.

Todos los sindicatos docentes nacionales reclaman un aumento salarial que “permita recuperar el poder adquisitivo”, en un contexto en el que el salario promedio del sector se ubica en el nivel más bajo de los últimos 20 años.

Paro docente nacional: qué pasará con el inicio de clases Sin embargo, la medida de fuerza impulsada por los sindicatos docentes con presencia en la CGT alterará el cronograma previsto. El inicio de clases será afectado de la manera siguiente: