"Violento y nervioso", la reacción de la oposición a la apertura de sesiones de Javier Milei

Las críticas a los exabruptos del Presidente en el Congreso. Las repercusiones en Unión por la Patria, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda.

Por
Germán Martínez en la Cámara de Diputados. Archivo.

Juan Grabois en la Asamblea Legislativa antes de la llegada de Javier Milei.

El presidente Javier Milei no se contuvo al insultar a la oposición en el recinto de la Asamblea Legislativa y la oposición le respondió desde las bancas y en redes sociales. Tras reclamarle a Martín Menem por las formas del mandatario, el jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, remarcó en X: "Está un poquito violento y nervioso el Presidente".

Javier Milei no saludo a Victoria Villarruel. 
El desaire de Milei a Villaruel en el cierre de la apertura de sesiones ordinarias

"Muy misógino, violento... Habría que hacer un té", deslizó la diputada santafesina de UP Florencia Carignano sentada al lado de Martínez.

El diputado de Partido Socialista Esteban Paulón, también desde su banca, definió en X que Milei transformó la Asamblea Legislativa "en un acto barrabrava" al contestarle a los diputados "gritando, diciendo cualquier cosa, agrediendo" y remató en otro tuit: "Piensa que sigue siendo panelista el Javo".

"Obviamente trajo a toda su barra, su banda, su fandom que lo aplaude y lo aviva como si fuera un partido o una cancha y no un acto institucional", se lamentó el legislador con la voz de Milei de fondo.

Paulón advirtió: "Nos vamos a ir de acá sin saber si el Gobierno reconoce o no que hay un montón de temas pendientes, un montón de familias que no llegan a fin de mes, que hay un montón de personas que están perdiendo el trabajo o ven cómo sus ingresos aumentan menos que la inflación y fábricas cerradas".

La diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad Myriam Bregman calificó al Presidente de "decadente y sobregirado" y recordó en X que el exdiputado José Luis Espert, imputado e investigado por lavado de dinero, la había apodado "Copito de Nieve" como burla. Milei le dijo "Chilindrina" durante su discurso.

"Espert me decía Copito de Nieve. Les va bárbaro a estos machitos cuando se agrandan", deslizó la legisladora en referencia al proceso judicial que enfrenta el economista cercano a Milei.

Su compañero de bancada Nicolás del Caño sostuvo que el jefe de Estado "tiene que truchar los datos de inflación para ocultar la realidad que sufren las mayorías". "La oposición social a su gobierno hambreador crece día a día", aseguró el legislador.

"Milei grita porque sabe que lo único que crece son los cierres de empresas, los despidos, el robo al salario y las jubilaciones", apuntó Del Caño.

El diputado Juan Grabois (UP) señaló la "atroz cobardía" de Milei al "insultar a un rival sin posibilidad de defensa". "Caso clásico de abuso de poder", diagnosticó el legislador en X y alertó: "Mientras más violentito se pone, más se nota que se le está acabando la nafta".

Antes de la llegada del Presidente al Congreso, Grabois había realizado un cartel con lapicera y resaltador amarillo con la leyenda "$Líbranos del mal", en referencia a la criptoestafa $LIBRA que promocionó el economista libertario en X.

El diputado Jorge Taiana (UP) afirmó en X que el discurso estuvo "repleto de mentiras y fantasía" y lo calificó de "cinismo y crueldad". "Un libreto a la medida de Donald Trump, pero no de los 47 millones de argentinos", advirtió.

La diputada Jimena López (UP) sentenció en la misma red social: "Sobregirado, tribunero y lee muy mal". Su par del Frente Renovador, Cecilia Moreau (UP) señaló que en el oficialismo "están absolutamente disociados de la realidad y del sufrimiento del pueblo".

"Tienen un orgasmo de Palacio en base a mentiras y datos falsos. Afuera, la gente sufre despidos, heladeras vacías, incertidumbre todos los días. Qué triste", se lamentó.

