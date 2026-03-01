El desaire de Javier Milei a Victoria Villaruel en el cierre de la apertura de sesiones ordinarias El jefe de Estado evitó saludarla luego de brindar un discurso de casi dos horas, donde apuntó contra el peronismo, defendió su gestión y adelantó un paquete de reformas que cada ministerio enviará durante el año legislativo. Por + Seguir en







Javier Milei no saludo a Victoria Villarruel.

El inicio de la jornada política nocturna ya había comenzado tensa para el binomio que supo ganar las elecciones presidenciales de 2023. Como indica el protocolo, la titular del Senado recibió al jefe de Estado con un frío saludo, previo a acompañarlo a firmar los libros de honor de ambas Cámaras. En el trayecto saludó a ministros y funcionarios, aunque el intercambio con Villarruel fue distante, en contraste con la cordialidad que mostró hacia su equipo.

Durante toda la ceremonia lo acompañaron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes se mantuvieron a su lado como parte del núcleo más cercano del jefe de Estado.

El desaire de Javier Milei a Victoria Villarruel tras finalizar el discurso en la #AperturaDeSesiones#AsambleaLegislativa2026



@cotyvile pic.twitter.com/x0ssjgcEvl — C5N (@C5N) March 2, 2026 En el final de la apertura de sesiones, Villarruel y Milei sumaron un nuevo capítulo en su tensa calma. Tras la última frase, el jefe de Estado se dio vuelta y se estrechó la mano con Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados y Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado.