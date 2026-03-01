1 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El desaire de Javier Milei a Victoria Villaruel en el cierre de la apertura de sesiones ordinarias

El jefe de Estado evitó saludarla luego de brindar un discurso de casi dos horas, donde apuntó contra el peronismo, defendió su gestión y adelantó un paquete de reformas que cada ministerio enviará durante el año legislativo.

Por
Javier Milei no saludo a Victoria Villarruel. 

Javier Milei no saludo a Victoria Villarruel. 

El rating de la cadena nacional tuvo picos de 21 puntos. 
Te puede interesar:

¿Cuánto midió en rating de la cadena nacional de Milei?

El inicio de la jornada política nocturna ya había comenzado tensa para el binomio que supo ganar las elecciones presidenciales de 2023. Como indica el protocolo, la titular del Senado recibió al jefe de Estado con un frío saludo, previo a acompañarlo a firmar los libros de honor de ambas Cámaras. En el trayecto saludó a ministros y funcionarios, aunque el intercambio con Villarruel fue distante, en contraste con la cordialidad que mostró hacia su equipo.

Durante toda la ceremonia lo acompañaron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes se mantuvieron a su lado como parte del núcleo más cercano del jefe de Estado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2028289859069055457&partner=&hide_thread=false

En el final de la apertura de sesiones, Villarruel y Milei sumaron un nuevo capítulo en su tensa calma. Tras la última frase, el jefe de Estado se dio vuelta y se estrechó la mano con Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados y Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado.

El detalle es que la transmisión oficial evitó mostrar el momento y solo fue reflejado por los periodistas presentes en el recinto con videos grabados y compartidos en redes sociales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Germán Martínez en la Cámara de Diputados. Archivo.

"Violento y nervioso", la reacción de la oposición a la apertura de sesiones de Milei

El Presidente apuntó esta mañana contra los empresarios Paolo Rocca (CEO del Grupo Techint), Javier Madanes Quintanilla (CEO de Fate y Aluar) y Roberto Méndez (CEO de Neumen).

El ataque de Milei a los industriales y a la oposición: "Por eso defienden tanto a Don Chatarrín"

play

Uno por uno, todos los anuncios de Milei en la apertura de sesiones en el Congreso

Javier Milei, contra Victoria Villarruel.

La indirecta y el gesto de Javier Milei contra Victoria Villarruel

La firma de Javier Milei en los libros de honor del Senado y de la Cámara de Diputados.

El mensaje de Javier Milei en los libros del Senado y de Diputados: "La moral como política de Estado"

Karina Milei y Victoria Villarruel, en un insólito choque.

Video: el incómodo momento que vivieron Karina Milei y Victoria Villarruel en la entrada al Congreso

Rating Cero

Allegra Cubero cumplió 15 años y lo celebró con amigos y familia. 

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero sorprendió con un look único en su fiesta de 15

Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi.

El hermano de Mauro Icardi, tajante con su familia: "La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco"

Anna Chiara del Boca se quedó sin palabras ante el beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios.

La reacción de la hija de Andrea del Boca al beso de su madre con Kennys Palacios: "Me dejó muda"

La nueva pareja de Jesica Cirio en el centro de la escena: cuáles son los rumores que lo rodean

La nueva pareja de Jesica Cirio en el centro de la escena: cuáles son los rumores que lo rodean

Equilibra su perfil artístico con una nueva faceta empresarial que redefine su presente.

Qué fue de la vida de Brian Lanzelotta: del cantante y Gran Hermano a un trabajo sorprendente

En la serie, la institución funciona como un espacio de contención para adolescentes, pero progresivamente revela mecanismos de manipulación, aislamiento y control psicológico.
play

Cuál es la trama de Incontrolables, la miniserie basada en un hecho real que sorprende en Netflix

últimas noticias

Javier Milei no saludo a Victoria Villarruel. 

El desaire de Milei a Villaruel en el cierre de la apertura de sesiones ordinarias

Hace 29 minutos
El Presidente apuntó esta mañana contra los empresarios Paolo Rocca (CEO del Grupo Techint), Javier Madanes Quintanilla (CEO de Fate y Aluar) y Roberto Méndez (CEO de Neumen).

El ataque de Milei a los industriales y a la oposición: "Por eso defienden tanto a Don Chatarrín"

Hace 37 minutos
play

Uno por uno, todos los anuncios de Milei en la apertura de sesiones en el Congreso

Hace 1 hora
Javier Milei, contra Victoria Villarruel.

La indirecta y el gesto de Javier Milei contra Victoria Villarruel

Hace 1 hora
La firma de Javier Milei en los libros de honor del Senado y de la Cámara de Diputados.

El mensaje de Javier Milei en los libros del Senado y de Diputados: "La moral como política de Estado"

Hace 1 hora