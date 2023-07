Se conocieron las boletas electorales de Unión por la Patria

A continuación aparece la lista de precandidatos a parlamentarios del Mercosur por Distrito Nacional, donde el primer puesto es ocupado por la exministra de Cultura Teresa Parodi. En el segundo lugar figura el actual gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y Victoria Donda en el tercer puesto.

Los precandidatos a senadores nacionales son Eduardo "Wado" de Pedro y Juliana Di Tullio. La lista de diputados nacionales es liderada por Máximo Kirchner y Victoria Tolosa Paz. A continuación aparecen Mario Roberto Manrique y Cecilia Moreau.

Boleta Unión por la Patria Elecciones 2023

En plena campaña, Sergio Massa prometió que se va a "romper el alma" por el país

Luego de que confirmara su precandidatura acompañado de Agustín Rossi por Unión por la Patria (UxP) para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarán el próximo 13 de agosto, el ministro de Economía, Sergio Massa, se volvió a mostrar cerca de los vecinos como parte de la campaña.

El precandidato oficialista subió en las últimas horas un pequeño spot donde se muestra charlando y tomando mate con los vecinos de la localidad bonaerense de San Martín, barrio que lo vio crecer como ciudadano y político.

En un video que publicó en sus redes sociales, el exintendente de Tigre le prometió a los lugareños, docentes de nivel inicial, que le pidieron que los políticos "bajen" al territorio, que se va a "romper el alma" por el país en caso de ganar las elecciones.

En el diálogo, el precandidato señaló que "toma decisiones todos los días" y que "gobernar es tomar decisiones que tienen que ver con mantener el funcionamiento de un país". "No tengas dudas de que me voy a romper el alma para que, si soy presidente, sentir orgullo el día que me vaya", aseguró.