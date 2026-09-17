17 de septiembre de 2026 Inicio
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Se aprobó Inocencia Fiscal II: cuáles son los puntos clave y los principales cambios

Después de la media sanción en Diputados, el Senado le dio luz verde a la iniciativa impulsada por el Gobierno. Cómo funcionará el régimen simplificado de Ganancias y quiénes podrán ingresar.

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El régimen de Inocencia Fiscal II fue aprobado definitivamente por el Congreso.

El régimen de Inocencia Fiscal II fue aprobado definitivamente por el Congreso.

Después de meses de negociaciones y de conseguir la media sanción en la Cámara de Diputados, el Senado aprobó definitivamente este jueves el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa del Gobierno que busca incentivar la exteriorización de ahorros en dólares no declarados al eliminar topes de ingresos y flexibilizar controles.

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Este nuevo régimen introduce modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal, vigente desde diciembre pasado, para brindar mayores garantías a los ahorristas y corregir puntos que habían sido cuestionados por especialistas y sectores de la oposición. De esta manera, el oficialismo espera captar unos u$s170 mil millones que, según estima, están fuera del circuito financiero.

El proyecto se aprobó en el Senado con 44 votos a favor y 23 en contra. "Lo que estamos haciendo es un acto de reconocimiento de un Estado que le robó a los ciudadanos", afirmó la presidenta de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

El proyecto de Inocencia Fiscal II fue aprobado por LLA y bloques aliados.

El proyecto de Inocencia Fiscal II fue aprobado por LLA y bloques aliados.

Cuáles son los principales puntos de la ley de Inocencia Fiscal II

La iniciativa elimina los topes para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias, que estaban fijados en $1.000 millones para los ingresos y $10.000 millones en el caso del patrimonio. También redefine el concepto de "discrepancia significativa", que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

A partir de su entrada en vigencia, será considerada "significativa" una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente. Incluso en esos casos, no habrá discrepancia significativa si el monto no supera los $5 millones.

En el caso de que la inconsistencia detectada sea mayor, el contribuyente tendrá un plazo de 15 días a partir de la notificación para aceptar la liquidación y cancelar la deuda. Además, la carga de la prueba recaerá exclusivamente sobre ARCA.

Un punto clave tiene que ver con los funcionarios: podrán usar el sistema simplificado para presentar su declaración jurada del impuesto a las Ganancias, pero no estarán alcanzados por la presunción de exactitud, la liberación de fiscalizaciones ni ningún beneficio o inmunidad tributaria contemplados en el régimen.

Por último, Inocencia Fiscal II establece un marco de reducción automática de sanciones y armonización con el Régimen Penal Tributario, incluyendo una reducción del 25% en multas formales aplicables a las MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.

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