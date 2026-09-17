Mendoza: murieron una abuela y su nieto de dos años al caer en un pozo séptico El drama ocurrió el miércoles en una vivienda de Guaymallén, en Mendoza. La madre del menor encontró a las víctimas sumergidas en la estructura del patio. La Justicia investiga los motivos que provocaron este desenlace fatal. Por Agregar C5N en









La tragedia ocurrió en el barrio Buenos Vecinos, en Guaymallén.

Una mujer de 61 años y su nieto, de apenas 2, murieron este miércoles en Mendoza tras caer en un pozo séptico abierto en el patio de su casa. El hecho ocurrió en horas de la noche en una vivienda del barrio Buenos Vecinos, en el departamento de Guaymallén. Las víctima fueron identificadas como Miriam Isabel Videla y Borja Lionel Berardi Panini.

El accidente pasó desapercibido en los primeros momentos. Una adolescente de 16 años, hermana del niño, no notó la ausencia de sus familiares a pesar de encontrarse en el interior del domicilio. Cuando la madre llegó a la casa, salió al patio y encontró los pies de la mujer asomados en el pozo.

Ante los gritos de la mujer, los vecinos acudieron de inmediato para brindar ayuda. La estructura, que superaba el metro de profundidad y carecía de tapa por tareas de mantenimiento, albergaba a la abuela en la precámara y al niño atrapado debajo de ella.

Una vecina con profesión de enfermera escuchó el pedido de auxilio y acudió al lugar. "Pasó una tragedia con unos vecinos, yo vivo en la esquina, soy enfermera", relató la mujer. En ese momento, notó el estado de las víctimas y afirmó: "Los dos estaban inconscientes".

Los médicos confirmaron la muerte de las víctimas tras el rescate La profesional de la salud concentró sus esfuerzos en el bebé y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que el pequeño carecía de pulso. Ante la demora de la ambulancia, el personal policial trasladó de urgencia al menor hacia el Hospital Notti en un móvil.