El Senado trata este jueves la Ley de Biocombustibles y el régimen de Inocencia Fiscal II

También abordará tres pliegos judiciales, el traspaso de competencias penales a la Ciudad, acuerdos diplomáticos y la creación del Parque Marino Monte León.

También abordará tres pliegos judiciales, el traspaso de competencias penales a la Ciudad, acuerdos diplomáticos y la creación del Parque Marino Monte León.

El Senado sesionará este jueves desde las 11 para tratar un temario que incluye la reforma de la ley de biocombustibles y el régimen de Inocencia Fiscal II , dos proyectos que el Gobierno busca convertir en ley luego de la frustrada convocatoria de la semana pasada.

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La iniciativa sobre biocombustibles propone aumentar los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel. El texto podría incorporar modificaciones para preservar cupos destinados a pymes no integradas de biodiésel, incluso cuando alguna de esas empresas forme parte de un grupo económico.

El proyecto de Inocencia Fiscal II obtuvo media sanción en Diputados con 139 votos a favor y 110 en contra. La propuesta establece un régimen simplificado para la declaración del impuesto a las Ganancias y elimina los límites de ingresos y patrimonio que tenía el esquema anterior.

Podrán adherir las personas humanas que sean residentes fiscales en el país durante todo el período correspondiente a la declaración jurada. Los funcionarios públicos podrán acceder al mecanismo de simplificación de Ganancias, pero quedarán excluidos del blanqueo.

La iniciativa también modifica el concepto de "discrepancia significativa". Se considerará configurada cuando ARCA detecte un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos de al menos 15%, con un piso de $5 millones.

Además, amplía a 15 días hábiles el plazo para rectificar la declaración jurada luego de una liquidación administrativa o determinación de oficio. También contempla la exención de determinadas multas para quienes hayan regularizado previamente ajustes de Ganancias o IVA y adhieran al régimen simplificado.

Pliegos judiciales y otras iniciativas que tratará el Senado

El Senado buscará avanzar con los pliegos de Alejandro Javier Catania, Juan Pedro Galván Greenway y Juan Manuel Mejuto, que se sumarían a los 129 nombramientos judiciales ya aprobados.

Otro de los proyectos contempla el traspaso a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires de competencias sobre delitos contra la libertad, el honor, la integridad sexual, la propiedad intelectual y delitos viales. También incluye la transferencia de competencias vinculadas con delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años y menores de 14.

El temario se completa con la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León, la aprobación de doce pliegos diplomáticos y el reconocimiento como héroes nacionales del general Manuel Eduardo Arias, el almirante Guillermo Brown y el exgobernador santafesino Estanislao López.