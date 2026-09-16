16 de septiembre de 2026 Inicio
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El Senado debate Inocencia Fiscal II y biocombustibles en una jornada clave para el Gobierno

Tras la presentación del Presupuesto 2027, en la Cámara alta se encara una sesión decisiva: un proyecto central para la administración de Javier Milei y un reclamo sectorial que amenaza con tensar la agenda.

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Sesión caliente en la Cámara alta este jueves 17 de septiembre. 

Sesión caliente en la Cámara alta este jueves 17 de septiembre. 

El Senado se prepara para una jornada decisiva este jueves cuando se pongan en discusión dos proyectos centrales para la administración de Javier Milei: los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal II y el nuevo marco regulatorio de biocombustibles.

Nevada en Bariloche.
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La definición llega en la antesala del debate por el Presupuesto 2027 y bajo la presión de la agroindustria, que advierte que la demora en biocombustibles pone en riesgo inversiones millonarias. Mientras tanto, este miércoles en el Senado se dejó atrás la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y solo avanzará este jueves 17 de septiembre con una sesión ordinaria que pondrá en el centro el proyecto de Inocencia Fiscal II.

Uno de los focos de tensión en los sectores agroindustriales es la chance de que el oficialismo avance de manera diferenciada con los distintos biocombustibles, priorizando el bioetanol y dejando al biodiésel en segundo plano mientras se intenta destrabar su tratamiento. Desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) pidieron acelerar la discusión y alertaron sobre las consecuencias de mantener vigente un esquema que, según el sector, requiere una actualización urgente.

Las claves del nuevo régimen de Inocencia Fiscal II

El proyecto de Inocencia Fiscal II, que será tratado mañana en el Senado, cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados desde el pasado 26 de agosto e introduce varios cambios clave:

  • Eliminación de límites de ingresos y patrimonio: más contribuyentes podrán acceder al régimen simplificado sin necesidad de informar tanto al Fisco.

  • Exclusión de funcionarios públicos de alto rango: quienes ocupen o hayan ocupado cargos en los últimos cinco años no tendrán acceso a los beneficios del régimen ni podrán usar los “dólares del colchón”.

  • Nueva definición de discrepancia significativa: ARCA solo podrá inspeccionar períodos anteriores si la diferencia supera el 15% del impuesto determinado y un piso de $5 millones.

  • Rectificación sin pérdida de beneficios: los contribuyentes podrán regularizar diferencias detectadas por el Fisco en un plazo de 15 días hábiles manteniendo la protección del “tapón fiscal”.

  • Reducción de multas: se prevé una baja automática del 25% en sanciones para personas humanas, pymes y entidades sin fines de lucro, aunque las penalidades siguen siendo altas en casos de incumplimiento de regímenes de información.

  • Cambios en criterios de fiscalización y sanciones: se redefine cómo ARCA puede impugnar declaraciones juradas y aplicar multas.

Biocombustibles: el Senado busca consensos para un nuevo marco regulatorio

El proyecto de ley de biocombustibles, impulsado por el oficialismo y con dictamen favorable en comisiones, quedó a la espera de su tratamiento en el Senado tras la reunión de Labor Parlamentaria. La iniciativa plantea un esquema progresivo de cortes obligatorios en gasoil y naftas, con participación diferenciada entre empresas integradas y pymes.

Entre los puntos centrales se destacan: un corte inicial del 7,5% de biodiésel en el gasoil que subirá al 10% en un año, con reducción gradual de la participación de pymes hasta 2032; un acuerdo en bioetanol con un corte del 12% en naftas que llegará al 15%; y la posibilidad de libre negociación en parte del mercado.

Mientras senadores negocian consensos, las entidades industriales del Norte Grande presionan por la aprobación, destacando el impacto en producción nacional, sustitución de importaciones y generación de empleo.

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