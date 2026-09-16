16 de septiembre de 2026 Inicio
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Senado: el oficialismo logró el dictamen de mayoría para ajustar los subsidios al gas en zonas frías

El proyecto deberá ser debatido y votado en el recinto de la Cámara alta para convertirse en ley y deshacer la ampliación de las zonas frías aprobada en 2021. El argumento libertario de las "zonas templadas".

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El recinto del Senado en el Congreso.

El recinto del Senado en el Congreso.

El oficialismo logró el dictamen de mayoría para reformar el régimen de subsidios al gas para zonas frías, proyecto de ley que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. La comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda realizaron un plenario este martes y contaron con al presencia de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.

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Si se convierte en ley, la reforma eliminará beneficios incorporados en la ampliación de 2021, que incluye a casi 130 municipios de 10 provincias, y afectará a unas 3,4 millones de familias, además de impactar sobre pymes y usuarios de clase media. El proyecto mantiene el beneficio únicamente para hogares vulnerables, que deberán acreditar su situación para conservar el subsidio.

María Carmen Tettamanti en el plenario de comisiones anterior a la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados.

María Carmen Tettamanti en el plenario de comisiones anterior a la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados.

Para Tettamanti, la ampliación de 2021 "fue una ley que buscó tener votos para las elecciones, pero no tenía ninguna racionalidad desde el punto de vista de un esquema de subsidios". "Tiene que haber subsidios, pero focalizados en familias con ingresos más bajos, no puede haber subsidios generalizados", apuntó la funcionaria en el plenario de comisiones.

"Tengan en cuenta que en la Patagonia el consumo medio de un residencial son 4500 metros cúbicos al año de gas cuando en las zonas templadas con 990 metros cúbicos. En el resto de las provincias que quedaron sin subsidios tienen un consumo de 650", apuntó la secretaria de Energía.

Senador santacruceño José María Carambia por Alianza por Santa Cruz.

Senador santacruceño José María Carambia por Alianza por Santa Cruz.

El senador santacruceño José María Carambia cruzó a la funcionaria y acusó al Gobierno de aplicar "una forma alternativa de un aumento de tarifas" a través del proyecto de ley. "Si un senador de la Patagonia vota a favor de esto está votando a favor de que se aumenten las tarifas de gas", apuntó el legislador.

"Está votando a favor de que un usuario en Santa Cruz y en toda la Patagonia pague todo el cargo fijo igual que lo paga un usuario de bajos ingresos en el resto del país. En la Patagonia, por consumir más gas no pagás un cargo fijo superior", replicó Tettamanti y negó: "De ninguna manera una factura de $315.000 va a pasar a $500.000 por dejar de subsidiar el cargo fijo".

Cómo impactaría la quita del subsidio en cada zona

"Los que pierden todo este subsidio en las zonas templadas, como van a empezara a pagar todo el cargo fijo y pierden el subsidio al gas, van a tener un aumento de aproximadamente $15.000 por mes y los que están en la zona fría, que van a pagar todo el cargo fijo, el promedio son $25.000 más por mes que van a pagar", precisó la secretaria de Energía este miércoles.

Qué modificaciones en el régimen de subsidios al gas propone el proyecto de ley

El nuevo proyecto propone reestructurar el esquema de subsidios al consumo de gas natural y propano, con el reemplazo de criterios geográficos por un sistema de segmentación enfocado en la vulnerabilidad socioeconómica de las personas, familias o entidades usuarias del servicio.

1. Criterios de inclusión por ingresos y vulnerabilidad

Para las zonas templadas e intermedias, el beneficio se asignará exclusivamente a los hogares que cumplan con los siguientes requisitos:

  • Límite de ingresos: acreditar ingresos mensuales iguales o inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un "hogar tipo 2" del INDEC (equivalente a $4.400.000 para una familia de cuatro integrantes).

  • Inclusión directa: califican automáticamente los hogares que cuenten con un integrante con Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), sin importar su nivel de ingresos.

  • Inclusión bajo evaluación: los hogares con un integrante que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD) quedarán sujetos a una revisión posterior por parte de la Secretaría de Energía.

2. Alcance geográfico y excepciones

El impacto de la medida variará según la región del país:

  • Zonas que mantienen el beneficio general: se sostienen los subsidios residenciales para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna.

  • Zonas incorporadas en 2021: las regiones añadidas en la ampliación de ese año perderán el criterio geográfico general. El beneficio quedará limitado únicamente a los usuarios de menores ingresos que califiquen dentro del SEF, creado mediante el Decreto 943/2025.

3. Información adicional: aplicación del subsidio y energías renovables

  • Cálculo del beneficio: el descuento se aplicará únicamente sobre el componente del precio del gas, y ya no sobre el total de la factura emitida por las distribuidoras.

  • Prórroga: se extiende hasta el año 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables.

4. Regularización del sector eléctrico

Por último, el proyecto incorpora un mecanismo financiero diseñado para que las empresas distribuidoras de electricidad puedan regularizar las deudas que mantienen con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).

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